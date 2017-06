Michael Nyqvist (1960–2017) Foto: Fredrik Sandberg / TT NYHETSBYRÅN

Michael Nyqvist gick ut Malmö Teaterhögskola 1987. På teaterscenen såg jag honom första gången genom ”Angels in America” då den sattes upp på Stockholms stadsteater 1995, iscensatt av Rickard Günther. Uppsättningen blev en stor framgång, inte minst via samspelet mellan Nyqvist och Stefan Larsson. Michael Nyqvist fick använda en nästan sirlig ironi blandad med det stora avgrundsallvar pjäsen innehåller. Ett slags lätthet som var möjlig att sekundsnabbt vändas till allvar och sorg.

Det konstlösa, det till synes lätta, var ett signum för Michael Nyqvist. Ibland med ett tillägg av en nästan bortvänd lågmäldhet. Han var specialist på att öka intresset för rollerna genom att koncentrera, destillera och det utan stora åthävor. Tvärtom, istället la han på något nästan förstrött som för att visa det vardagliga hos rollerna – en vardaglighet som han sedan med stor precision fick slå sönder. Bakom det saktmodiga hos rolltolkningarna stod oftast en plågad, ensam man som var på jakt efter en själ, eller en flock. Nyqvist visste att med stor ödmjukhet skildra alla ”vanliga” människors sökande efter rätt maskeradkostym eller bara sällskap på resan genom det karga livet.

Michael Nyqvist var en perfekt Norénaktör

Premiären på ”Personkrets 3:1” på Riksteatern 1998 var förlagd till Umeå. Den som var med glömmer det aldrig, Lars Norén skrev en av sina första Hadesvandringar, en färd genom ett land där man stängt psykvården, inte kunnat ta hand om missbrukarna och där tunnelbanan var hem för rader av trasiga existenser. Michael Nyqvist var en perfekt Norénaktör genom sina ovan beskrivna kvaliteter, och för förmågan att skala bort hud och skyddsmekanismer. Han bemästrade det svåra att gestalta all denna nöd utan att sentimentalisera, eller att spela över med alltför starka medel. Iscensättningen kom också att så småningom spelas på Dramaten. Det var här som han fick öva på förmågan att tömma ansiktet på uttryck. Att med några blinkningar eller genom att lägga som ett dis över ögonen göra sig till ett kärl för starka känslor.

Under början av 2000-talet for han landet runt med ”Om detta är en människa” av Primo Levi – en uppsättning på Riksteatern, regisserad av Lars Norén. Det var en roll som kom att kräva mycket kraft: att bära hela historien om Förintelsen koncentrerad och fokuserad via Levis starka upplevelser från Auschwitz. Norén lät Nyqvist stå på scenen iförd en anonym kostym och med neutral röst låta alla detaljer, alla groteska närbilder få liv. Michael Nyqvist blev det fokus, den svetslåga där våldet kom att möta nuet, berättelsen sin publik. En uppgift som genom sin tyngd ibland blev honom nästan övermäktig. Det var en enorm prestation, detta att låta sig genomflödas av så stora lidanden.

Michael Nyqvist kom att göra andra teaterroller också, förstås. Efter tiden på Riksteatern med Lars Norén fick han kontrakt på Dramaten där han fick göra ett 15-tal roller, bland annat som Platonov, skolläraren utan egenskaper av Tjechov. Där lät Nyqvist rollen få en skärva av sökandet efter identitet och uppgift – detta som han skrev en bok om, om att vara adopterad och att känna sig rot- och hemlös. ”När barnet lagt sig” från 2009 är en fin, skör självbiografisk text där han fick visa sin författarbegåvning.

Boken ger ännu en ledtråd till roten för det kreativa skapandet, ett slags – som teaterchefen Vivica Bandler skrev – existentiell grundsorg, ett starkt behov av uppskattning och att bli synliggjord. En drivkraft för många aktörer.

Därefter blev det enbart filmer – och början på en internationell karriär. Michael Nyqvist var ändå först och främst scenperson, med djup kunskap om hur man kan höja och sänka varvtalet på sitt utspel och nå publiken via det subtila. Michael Nyqvist var en mycket speciell scenkonstnär, och en mycket svensk. En expert på den svåra konsten att göra sig nästan konstlös – och därmed skapa en chosefri kontaktyta med en stor, bred publik som kommer att sakna honom djupt.