De älskar uppmärksamhet Foto: Wong Maye-E, Pablo Martinez Monsivais

För en liten stund sedan fick vi som lyckliggörs som mottagare av alla tweets från USAs president detta retweetade meddelande:

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

@realDonaldTrump: RT @ProgressPolls: Who is a better President of the United States? ObamaDay

Ursprungstweeten kom på president Obamas födelsedag så Trump låg lite efter. Det intressanta är inte mätningen utan det faktum att den nuvarande hyresgästen på 1600 Pennsylvania Avenue är så oerhört upptagen av att tro att han är så mycket populärare än företrädaren.

Att Trump är helt osannolikt självupptagen finns det otaliga bevis på.

Här ett från 24 juli då Trump gläds åt att den mycket reaktionärer Fox news-medarbetaren Lou Dobbs satt betyget A+ på Trumps första halvår i Vita huset.

Donald J. Trump

✔@realDonaldTrump

Thank you to @LOUDOBBS for giving the first six months of the Trump Administration an A+. S.C.,reg cutting,Stock M, jobs,border etc. = TRUE!

2:23 AM - Jul 24, 2017

För att sätta in detta i ett sammanhang kan man läsa en såvitt jag förstår helt korrekt artikel om att presidenten två gånger om dagen får pressammanställningar som enbart består av artikla, TV-program, mejl etc som berömmer honom.

Varje dag vid 9.30-tiden och 16.30-tiden får presidenten dessa rapporter.

The folders are filled with screenshots of positive cable news chyrons (those lower-third headlines and crawls), admiring tweets, transcripts of fawning TV interviews, praise-filled news stories, and sometimes just pictures of Trump on TV looking powerful.

Just nu är det Trumps agerande i relation till Nordkorea som väcker mest uppmärksamhet internationellt. Då ska man inte glömma bort att det perspektiv som här belyses förmodligen är det mest centrala för den amerikanske presidenten.