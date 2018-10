Annons Detta är en annons från SStar Gold Resources AB.

Bolaget har för avsikt att börsnoteras under vintern och gör en första finansiering genom en nyemission på tio miljoner kronor. Resurserna går bland annat till logistiskt arbete och de sista studierna som krävs för att kunna påbörja guldbrytning i ett område där hela 177 ton guld dokumenterats 80 år tillbaka.

Ryssland har en av världens snabbast växande guldindustrier. Den naturligt höga koncentrationen av guld tillsammans med låga brytningskostnader ger låg risk och stora marginaler.

– Guldbrytning i Ryssland är den mest kostnadseffektiva i världen. Även om guldpriset rasar med 50 procent är det fortfarande lönsamt. Kostnaden för att ta upp guldet ligger på omkring 400-600 US dollar per ounce, medan priset på guld idag är cirka 1200 US Dollar per ounce, säger Bruno Horn, styrelseordförande på svenska bolaget SStar Gold Resources.

Han förklarar att den tveksamhet som finns hos vissa mot att göra affärer i Ryssland är baserad på felaktiga rykten och gamla uppgifter. Sedan 1999 har GDP per capita trefaldigats i landet som nu är den sjätte största ekonomin i världen.

– Det är lätt att göra affärer med Ryssland idag jämfört med för 20 år sedan. Ryska staten uppmuntrar till utländska investeringar, inte minst inom gruvnäringen. Gruvindustrin i landet är väl integrerad med den globala ekonomin och har en hög andel utländska investerare, säger Bruno Horn.

Lättillgängligt guld ger hög lönsamhet

Runt juni 2019 kommer SStar Gold Resources sätta igång med kommersiell brytning i området Kadar i Ryssland. De ser stor potential i satsningen eftersom det sedan 80 år tillbaka tagits prover i området, där den dokumenterade tillgången uppgår till hela 177 ton guld.

– Det rör sig om flera sammanhängande guldåldrar där guldet ligger grunt i marken. Till en början kommer vi arbeta med en öppen brytning i dagbrott. Över tid är tanken att bryta guldet under marken vilket ger förutsättningar att arbeta året runt, säger Bruno Horn.

Första investeringsrundan efter nyemissionen på tio miljoner kronor kommer att gå till att ta fram en slutlig lönsamhetsstudie för Kadar. När den är klar kan företaget låna upp till 90 procent av investeringen från internationella banker och bolaget ser goda möjligheter att skapa ökade värden för aktieägarna i samband med att brytningen börjar.

Dokumentation viktigt för att säkerställa kvalitet

Lönsamheten inom guldindustrin begränsas ofta av logistik när milslånga vägar måste byggas för transport. Men i Kadar finns redan en bra grundlogistik med vägar och järnvägar i närheten. Att guldet ligger nära markytan och är enkelt att bryta är också en stor fördel. Bruno Horn understryker vikten av att det redan finns en ordentlig dokumentation över områdets tillgångar:

– Precis som i oljeindustrin är risken med guldbrytning att råvarornas kvalitet kan vara osäker. Kostnaden för att bryta guldet är relativt konstant men lönsamheten varierar med guldhalten i marken i olika områden. Det är därför som dokumentation är så viktig för guld- och gruvindustrin.

Efterfrågas av centralbanker för sin värdebeständighet

SStarGold Resources har nytta av sina stora kunskaper inom marknaden. Bolaget har utländska huvudägare i Schweiz men börsnoteras i Sverige. I styrelsen finns Karl-Axel Waplan, väl erfaren inom industrin, styrelseordförande Bruno Horn från Schweiz med lång erfarenhet av guld och affärer med Ryssland, och Anders Årling, ansvarig på Skanska för finansiering av stora projekt. Experterna är överens om att det finns en stigande efterfrågan på guld, även av centralbanker, vilket kommer ge en stadig prisutveckling i framtiden.

– Guld är trots allt riktiga pengar som överlevt sedan civilisationens uppkomst och behållit ett konstant värde de senaste 2000 åren. Tack vare värdebeständigheten fungerar guld som en försäkring mot inflation och finanskriser. När börsen går ner, stiger guldpriset och värdet på aktierna i guldbrytningsbolag stiger ännu mer, säger Bruno Horn.

Investering i tre steg

Investeringen är uppdelad i tre etapper. Nu när studier och logistiska investeringar genomförs sker den första externa finansieringsrundan på tio miljoner kronor till en låg värdering. Bolaget planeras att börsnoteras på Nasdaq First North runt februari 2019 och kan i samband med det förhandla med internationella banker om lån till gruvbrytning. Vid börsnoteringen kommer värderingen av naturliga skäl ligga högre och ägarspridning kommer ske genom ett samarbete med nätverket Dividend Swedens investerare. Sista steget är lånefinansieringen för att få resurser till guldbrytningen som räknas vara igång maj 2019.

– En låg värdering innan börsintroduktionen ger troligen en bra värdeökning i aktien vid produktionsstart. Börsnoteringen är en förutsättning för att låna internationellt för gruvbrytning och vara med i spelet på marknaden, säger Bruno Horn.

Roadshows för all information om SStarGold och emissionen – besök oss här: LINKÖPING - Måndag 5 november GÖTEBORG - Tisdag 6 november STOCKHOLM - Onsdag 7 november Obligatorisk anmälan på www.financialevenings.se

Emissionen i sammandrag Teckningstid: T.o.m. 15 november Emissionsvolym: 10,17 MKR Teckningskurs: 5 kronor/aktie Värdering (pre-money): 152,5 MKR Beställa blanketter: www.sstargold.se Teckningsanmälan: www.sstargold.se Mailadress: info@sstargold.se Den som tecknar och tilldelas aktier kommer utan kostnad att ha rätt att teckna en teckningsoption för varje tecknad och erhållen aktie. Perioden för utnyttjande av teckningsrätten är mellan 1 januari 2019 och 31 oktober 2019.

