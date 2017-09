”En missuppfattning om vad vetenskap är”

Foto: Henrik Montgomery/TT

REPLIK | NYA LÄRARUTBILDNINGEN

Isak Skogstad fortsätter att med föredömlig iver kritisera pedagogiken och dess rätt att finnas till på landets lärarutbildningar (25/9). Abstrakta, flummiga lärteorier ska äntligen ersättas av neurovetenskapernas klara, objektiva och obestridliga forskningsresultat; i stället för humanioras kritiska sanningsprövande förhållningssätt ska vi få ta del av den oproblematiska, rakt igenom konsensusgenomsyrade världsbild som Skogstad tycks mena att neurovetenskaperna och inlärningspsykologin kan ge oss.

Debatt Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Jag är dock rädd att Skogstad därmed missuppfattat vad forskning och vetenskap egentligen handlar om. Det finns inget område av vetenskapen – vare sig inom naturvetenskapen eller inom den pedagogiska vetenskapen – som är undantaget från debatter och tolkningsstrider om hur de vetenskapliga resultaten egentligen ska tolkas. Det finns heller ingen vetenskaplig metod, ingen vetenskaplig teori, som inte bygger på underliggande axiomatiska förgivettaganden och som kan sägas leda raka spåret till en oproblematiskt objektiv kunskap om verkligheten. Kravet på tolkning och perspektivmedvetenhet vidlåder alla vetenskaper, bör åtminstone göra det – naturligtvis finns exempel på det även inom neurovetenskaperna och inlärningspsykologin.

Vi kan av denna anledning inte kosta på oss illusionen att de ”hårda” naturvetenskaperna skulle utgöra någon slags gräddfil till icke ifrågasättbara svar på frågorna om människans, naturens och lärandets beskaffenhet.

Annons X

Just denna illusion verkar alltjämt ligga som klangbotten för Skogstads argumentation. Illusionen att om vi bara lyckas städa bort all onödig perspektivmedvetenhet och all kritisk granskning av de motsägelser och kontroverser som faktiskt beledsagar all vetenskaplig aktivitet, så landar vi i en enkel metod för all pedagogisk praktik. Att neurovetenskapen och inlärningspsykologin därmed skulle kunna ge oss bevisat effektiva metoder för att lära in en given mängd med fakta – fakta som dessutom, vilket vetenskapens historia många gånger gett exempel på, kan komma att ifrågasättas och modifieras.

Undervisning handlar just därför inte bara om att snabbt ta till sig vissa givna fakta och effektiva metoder, utan också att förstå hur dessa fakta och metoder alls uppkommit; vilka kontexter de uppkommit i och med vilka avsikter; och dessutom om att diskutera vilka konsekvenser som kan bli fallet genom att dessa specifika fakta och metoder faktiskt används. Med andra ord: ett prövande som landar i en insikt om varje vetenskaps specifika kontroverser, begränsningar och tillkortakommanden är en del av det vetenskapliga förhållningssättet i sig, inte en bromskloss som sätter käppar i hjulet för vetenskapens och kunskapens fortsatta utveckling.

Allt detta verkar Skogstad vilja förpassa till historiens soptipp. Det tilltaget skulle dock inte göra lärarutbildningarna mer vetenskapliga, utan mindre. Komplexiteten i utbildningen skulle inte bli större, utan mindre. Frågan som det hela kokar ned till är denna: vad ska egentligen pedagoger göra med sina elever? Är uppdraget endast en fråga om att bibringa eleverna fakta i en så rask takt som möjligt, sedan verifiera att överföringen skett tillfredsställande, under tiden som alla parter ignorerar det faktum att fakta inte uppstår av sig själva, utan genereras av människor satta i interaktion med varandra och med sin omgivning? Den automatiken kan Skogstad naturligtvis förfäkta, men inte under förespegling att den skulle kännetecknas av ett vetenskapligt förhållningssätt.

Med detta sagt så tror jag att Skogstad har vissa poänger i sin artikel – till exempel att lärarutbildningarnas undervisningstid skulle kunna ökas. Detta skulle ge ännu större förutsättningar att diskutera begrepp som kunskap, lärande, fakta och vetenskap på djupet. Psykologiska, naturvetenskapliga och neurovetenskapliga perspektiv har såklart sin plats i allt detta.

Vi måste med andra ord få humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap att harmoniera i lärarutbildningarnas intresse, för komplexitetens och kontextmedvetenhetens skull – inte främja vetenskaplig monokultur i den smala effektivitetens intresse.

Joakim Larsson

lektor i pedagogik, Karlstads universitet

Så kontaktar du SvD Debatt: Redaktör: Carina Stensson,

Biträdande redaktör: Carl-Johan Bilkenroth,

Mejl: debatt@svd.se,

Telefonnummer: 08-135149,

Twitter: @SvDDebatt,

Facebook: SvD Debatt