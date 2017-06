Statsminister Stefan Löfven umgås med spel inför sitt tal på Spånga IP under politikerveckan i Järva. Foto: Marcus Ericsson/TT

De kom, de talade och de gick. Järvaveckan är slut. Arrangören, den ideella föreningen The Global Village, har uppnått sitt mål. De lyckades få alla partiledare att komma ut till Järva. Det i sin tur lockade ett stort medieuppbåd till ett område där misstron mot just media är enormt.

”Ni kommer bara hit när det skjuts. Ni målar upp en negativ bild av förorten”, är vanliga fraser man som reporter hör i Rinkeby, Husby och Tensta.

Nu var det välbevakat på Spånga IP. En del sände till och med live.

Men Järvaveckan blev inte någon folkfest. Intresset från människor som bor i de, av polisen utpekade, utsatta områdena på Järvafältet var svalt.

De flesta på plats var antingen partifolk, funktionärer, journalister eller boende i villaområdena. Vissa dagar fanns det fler poliser än publik.

Att folk från villaområdena tagit sig lite närmare Tensta, som ligger tio minuters promenad från Spånga IP, är en vinst i sig enligt arrangörerna. Det är en början, menar de.

I söndags, på Järvaveckans sista dag, när självaste statsministern skulle tala var det fullt med folk i Tensta centrum. Det är alltid fullt med folk i Tensta centrum på söndagarna när solen skiner.

Där fanns dock ingen information om det som pågick tio minuter bort, på Spånga IP. Många visste inte ens om att statsministern var på plats.

Vissa hävdar att man borde lockat med artister och jippon samt informerat de boende på ett bättre sätt. Då hade kanske fler kommit till Spånga IP och lyssnat på politikernas budskap.

Men Järvaveckan är ursprunget ur ideella krafter. Det finns inga pengar till att betala för underhållning och informationskampanjer. Evenemanget har blivit av tack vare eldsjälar som jobbat halvt ihjäl sig helt gratis.

Svensk politik handlar just nu mycket om förorter. Dessa områden får i debatten exemplifiera knäckfrågorna inför nästa val - integration, arbetslöshet och kriminalitet. Just nu går politikernas moraliska argument i princip ut på hur man ska lösa problemen i just förorten.

Därför hade en jättesatsning på politikerveckan i Järva varit en självklarhet. I stället säger många järvabor jag talat med att det känns som att partierna gjorde det minsta möjliga. Satte upp ett tält och skickade ut partiledaren att hålla ett tal.

I Järvaområdet var valdeltagandet lägst i landet. I valdistriktet Spånga 22, östra Rinkebysvängen, röstade bara 40,8 procent. Det finns röster att hämta, om man anstränger sig.

Det gjorde man inte, tycker många frustrerade boende. När en partiledare ska tala någon annanstans krafsamlar man och försöker locka dit folk för att lyssna. Man delar ut flygblad, sätter upp affischer och bekostar diverse jippon som kan dra folk. Varför gör man inte så här, frågade en frustrerad kille jag pratade med.

Det är dags för de politiska partierna i Sverige att skärpa sig, vakna upp och lukta på kaffet. En röst i Tensta är lika mycket värd som en röst någonannastans i Sverige. Slåss om den.