En miljöpolitik som bekämpar naturvärden

Naturen lockar. Nu bjuds in till vandringsfärd i ett landskap som grönskar – och till delaktighet i naturvården. Den som under coronafria promenader ser ett riktigt gammalt träd uppmuntras att rapportera in det till Artportalen, som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet.

Den uppmaningen hördes i Sveriges Radio P1 (5/4) inför en tidigare långhelg. Men vad används informationen till? Enligt de ansvariga sätter rapporterna skyddsvärda träd på kartan. Myndigheter och andra uppmärksammas på att de finns. Det låter behjärtansvärt, men är i själva verket farligt.