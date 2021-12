Före författaren Flaubert fanns kirurgen. Gustave Flauberts far, Achille Cléophas Flaubert, hade under det franska konsulatets dagar erhållit ett statligt stipendium för att studera i Paris under en av landets mest framstående kirurger, Guillaume Dupuytren, som därefter i sin tur rekommenderade honom till doktor Laumonier vid sjukhuset i Rouen. Laumoniers specialområde var tillverkningen av anatomiska vaxmodeller som användes i undervisningen vid universitet runtom i Frankrike, och när den unge Achille Cléophas anlände till Rouen fick han och hans studiekamrat Jules Cloquet också assistera i produktionen av dessa konstnärligt utförda och färggranna modeller. Allt tyder dock på att han själv föredrog äkta vara.