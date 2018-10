En målvaktsstjärna föddes när Mora vann

Den här kvällen föddes annars en ny stjärna i Mora. Målvakten Isak Wallin fick tidigare på säsongen hoppa in i sista perioden när matchen mot Djurgården redan var förlorad. Nu gjorde han sin första SHL-match från start och storspelade. Speciellt i första perioden när Mora fick tre utvisningar i rad och sattes under stor press. Under långa stunder var det spel mot ett mål och Wallin radade upp avancerade räddningar som fick hemmapubliken att jubla.