Här inne utformades lektionen:9th U.S. Circuit Court of Appeals i San Francisco Foto: Haven Daley

Det är nu ett bra tag sedan jag riktigt ordentligt studerade skillanderna mellan amerikansk och svensk företagsledningskultur.

Det är givetvis förenklat att hävda att det handlar om ganska extrema motpoler, men det ligger fortsatt en sanning i detta.

Den svenska kulturen, särskilt i noterade storföretag, är ganska präglad av den svenska, konsensussökande samhällskulturen.

Annons X

Den amerikanska ledningskultur som utvecklades efter andra världskriget präglades ofta av den hirearki som råder i militära organisationer.

Nu har det gått många år sedan dess, men andra element kvarstår och jag vill hävda att långtgående samförståndssökande inte är en amerikansk kardinaldygd.

Privatägda större amerikanska företag utvecklar bland annat på grund av de arbetsrättsliga reglerna (eller snarare avsaknad därav) ofta en kultur som jag upplevt som en ja-sägar-kultur.

Chefen vet bäst och har alltid rätt.

Det är i en sådan kultur som USAs nye president verkat i hela sitt liv.

I viss mån kan man hävda att detsamma kanske gäller i Donald Trumps Vita hus, men hela det system som han nu verkar i skiljer sig radikalt från den som fanns i det egna företaget.

De som skrev den amerikanska författningen på 1780-talet var inte demokrater, de hade ett högst begränsad tilltro till att medborgarna alltid skulle inse vad som är bäst för landet. Därför skapade de ett system i författningen som bygger på maktbalans mellan kongressen, Högsta domstolen och presidenten.

Presidenten skriver inga lagar. Han skriver under lagar som kongressen beslutat. Domstolarna och ytterst högsta domstolen avgör hur lagen ska tolkas.

I natt (svensk tid) fick president Trump en lektion i samhällskunskap som illustrerar hur presidentens nya miljö skiljer sig från den han tidigare verkade i.

Presidenten och hans medarbetare (också de med högst begränsad kunskap om författningen) tycks ha trott att de kan gå över huvudet på kongressen och det federala domstolssystem som avgör hur lagarna ska tolkas.

Det som Trump kunde göra i valkampen fungerar dock inte längre. Att vädja till ”folket” övertygar inte domstolsväsendet.

Presidentens exekutiva order “Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States” överklagades av företrädare för flera delstater och den federala domare som prövade dessa överklaganden ogiltigförklarade temporärt den exekutiva ordern.

Trump har rasat på twitter och i rader av uttalanden över detta.

Justitiedepartementet överklagade och i natt beslöt den federala domstol med uppgift att pröva ärenden innan de eventuellt når högsta domstolen att ogiltigförklarandet består.

En rasande president svarade på twitter: SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE.

Detta är oavsett politiskt perspektiv bara prestige utan verklighetsförankring.

Även de som nu på TV-kanalerna försvarar Trumps ursprungliga beslut inser att den exekutiva ordern och Trumps uttalanden i sakfrågan under valrörelsen gör att sannolikheten för att Högsta domstolen ska ge honom stöd är mindre än 50%.

Det är åtminstone den bild jag har.

Om nationens säkerhet verkligen skulle stå på spel borde presidenten redan dragit tillbaka sin exekutiva order och i samråd med den expertis på juridiken och sakförhållandena som han och hans stab struntade i att konsultera tidigare omformulera denna så att den överensstämmer med författningen.

Presidentens tidigare uttalanden om hans avsikt med den exekutiva ordern (”muslim ban”) kom att spela en roll för beslutet. I ett land är domstolsväsendet har den stora vikt det har i USA gäller det att vara varsam med orden. Det är inte presidentens bästa gren och hans unikt råa angrepp på den federala domare som först uttalade sig har inte förbättrat hans situation.

Nu tycks det bli en prestigestrid i Högsta domstolen. Till vilken nytta? Ingen för USAs medborgare åtminstone. Att nu tala om nationens säkerhet är inte trovärdigt.

Kan det som nu hänt vara en nyttig lektion i amerikansk samhällskunskap för presidenten? Frågan är tills vidare öppen.

Men medan vi väntar på svaret på den frågan kan man konstatera att uttrycket ”bättre tänka efter före” gäller även i USA.

Alternativet är att president Trump avser införa envälde i USA. Den diskussionen har startat, men det tycks mig vara ett högst osannolikt slutresultat av presidentvalet 2016.