Titeln ”Part of the labyrinth” är inspirerad av den danska poeten Inger Christensens ”Brev i april” (1979) där hon skrev ”Jag tänker/alltså är jag del/ av labyrinten” som ett svar till den franska filosofen Descartes ”Jag tänker, alltså finns jag”. Sedd som en metafor för människans delaktighet i samtiden utan att kunna överblicka var hon egentligen befinner sig i förhållandet mellan natur, kultur och det omgivande samhället, ringar labyrinten framför allt in ett tillstånd. Vilket även gäller konsten på biennalen som mer pekar ut ämnesområden än argumenterar för en viss lösning.

Precis som den labyrintiska tematiken antyder handlar det om såväl parallella som anakronistiska historier som aktiveras och ibland vävs ihop. För i curatorn Lisa Rosendahls inledande biennal – hon ska även ansvara för nästa upplaga 2021 – är aktiverandet eller kanske ännu mer aktualiserandet av ett ämne en central del av konstens möjligheter. De 32 konstnärer eller konstnärsgrupper som deltar i 2019 års biennal känns också till största delen valda för att de har en förmåga att förskjuta perspektiv genom att fördjupa sig i en företeelse, samtidigt som de vill övertyga publiken om att just deras pusselbit hör hemma i ett större sammanhang.