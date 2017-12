”Ring klocka, ring, i bistra nyårsnatten” inleds den engelske poeten Alfred Tennysons dikt ”Nyårsklockorna”, den som i Edvard Fredins översättning framförs på Skansen varje nyår vid midnatt av någon av våra främsta skådespelare. I år är det Krister Henriksson som läser den. Men Tennysons original lyder ”Ring out, wild bells, to the sky”. Här är det alltså flera klockor det handlar om, inte oviktigt med tanke på att Tennyson skrev i England, ett land där en alldeles speciell metod för klockringning praktiseras sedan 1600-talet: change ringing, växelringning. Man ringer klockorna i matematiska serier av växlingar, changes, ingen växling får vara den andra lik och det krävs minst fyra, helst fler, klockor för att utföra en riktig ringning.