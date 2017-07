”Och katten spinner och behöver ingenting göra.” Foto: Janerik Henriksson

Hur tänker väljarna egentligen?

I New York Times idag skriver den tänkvärde konservative kommentatorn Ross Douthat om det märkliga fenomenet att det republikanska partiet GOP trots sin väl manifesterade oförmåga att regera – nu extra tydligt under Trump – fortsätter vinna val.

When we think about the ebb and flow of majorities in American politics, we like to imagine that there is a clear link between politics and policy – between gaining power and having an agenda to implement, between winning votes and responding to substantive challenges, between F.D.R’s majorities and his New Deal or Reagan’s victories and his Reaganomics.

The present-day Republican Party makes a mockery of this conceit. It is a majority party that behaves like it’s in the political wilderness, an election-winning machine that has no idea what to do with national power.

(När vi tänker på politiks upp och nergångar så föreställer vi oss att det finns ett tydligt samband mellan politik (politics, dvs hur det går i val) och sakpolitik (policy), mellan att vinna makten och att ha en agenda som man verkställer, mellan att vinna röster och att kunna svara på verkliga utmaningar – som FDRs majoriteter och hans New Deal eller Reagans valsegrar och hans Reaganomics. Men dagens GOP ger vid handen att detta samband är ett skämt. Vi har ett majoritetsparti som agerar som om det befann sig i politisk vildmakt, en valvinnarmaskin som inte har en susning om vad man ska göra med makten.)

Douthat anser GOP utsiktslöst förlorat så det eventuella hoppet står till demokraterna om dom kan ta sig samman. Vilket idag är en öppen, helt obesvarbar fråga.

Över till svensk politik som ju i hög grad handlar om samma märkliga fenomen: vad väljarna gör och hur deras preferenser ser ut.

För ett tag sedan skrev jag om ett samtal i Oslo:

”På våren 2010 gjorde jag ett besök i Oslo. Mest för att titta på läget i norsk politik - ett intresse jag också haft sedan 60-talet då Norge fick sin första borgerliga regeringschef under efterkrigstiden - men ett samtal med en prominent norsk politiker gjorde intryck på mig.

Han sa ungefär så här:

– Kanske kommer Sverigedemokraterna in i riksdagen i ert val i september. SD har ett helt annat ursprung än vårt populistparti Fremskrittspartiet men jag vill ändå förmedla vår norska erfarenhet. Fokusera på sakpolitik, undvik att koncentrera dig på att som företrädare för en etablerad elit söka mobba nykomlingarna. Folket avgör i en demokrati och jag tror att ni precis som vi länge fick kommer att få bekymmer om ni släpper fokus på sakpolitiken.”

Richard Swartz skrev igår i sin krönika i Dagens Nyheter:

”Det är väl ingen som tror att den så kallade regeringskrisen handlar om något annat än Sverigedemokraterna? Varje politisk skandal – och hur regeringen skött vad som hänt på Transportstyrelsen är en skandal – kommer ofelbart att hamna i den grop landets politiker grävt åt sig själva genom att vägra göra politik med SD.”

”Strategin att låtsas som om SD inte fanns är i längden dödsdömd eftersom partiet är stort och faktiskt existerar. Enda resultatet hittills är att riksdag och regering inte kan göra vad de är där för att göra, alltså styra och regera landet. Efter att SD satts i karantän finns inte mycket kvar av den politiska spelplanen: på den får vi därför svaga regeringar, ängsligt darrande inför varje viktig omröstning, en politisk impotens som förstärks av den traditionella blockindelningen i svensk politik, ännu mer så sedan Alliansens tillkomst. Det är inte svårt att i framtiden föreställa sig en hel rad oförmögna minoritetsregeringar av den ena eller andra kulören alltmedan alla fruktar katten som inte får vara med.”

Efter valet 2014 fanns det två verkliga regeringsalternativ. Antingen skulle den tidigare Alliansregeringens partier då satt sig ner och förhandlat med SD om stöd för en regering. En sådan förhandling skulle säkert tagit sin tid. Den nuvarande norska regeringen krävde många, långa förhandlingsomgångar innan Solberg/Jensen-regeringen med parlamentariskt stöd av Venstre och Kristelig folkeparti blev klar.

I Sverige skulle en sådan förhandling tydliggjort vilken politik SD skulle vara berett att i praktiken ge sitt stöd. SD skulle pressats på de besked de under denna mandatperiod slipper ge. Det skulle inte handlat om partiets mörka historia även om det kanske skulle ha varit en faktor främst därför att det finns en SD-opinion som inte vore beredd ge en borgerlig regering sitt stöd. Men det skulle skapa den tydlighet som försvann med Decemberöverenskommelsen.

Det andra alternativet var det Swartz är inne på, nämligen en stor koalition S + M (196 platser av 349 i dagens riksdag) av tysk modell. Mindre troligt hösten 2014 men inte att helt utesluta. Det hade i princip kunnat prövas.

Inget av dessa alternativ prövades och i stället fick vi det absolut sämsta, nämligen Decemberöverenskommelsen som lett till just det Swartz skriver om när han kallar SD för katten i svensk politik:

”Och katten spinner och behöver ingenting göra.”

Det alternativ som nu förekommer i debatten dvs S + C + L räcker inte långt i dagens riksdag utan kräver också MPs mandat för att med liten marginal nå majoritet (179). Jag undrar hur många borgerliga väljare som skulle vilja se en sådan regering men det tål såklart att testas.

DÖ var en förolämpning mot borgerliga väljare och mot SDs väljare (och efter valet alltfler sympatisörer enligt SCB) och vi fick i stället Stefan Löfvens minoritetsregering, svag, föga kompetent, representerande ett parti som inte tycks se någon framtid utan mest är nostalgisk över hur det var en gång på Per Albins eller Erlanders tid då man fiffigt kunde skapa regeringsunderlag och politik.

På det sättet påminner dagens svenska situation lite om det Douthat ser i USA, nämligen en föga kompetent politisk majoritet (här: S + MP tillsammans med V) som är oförmögen att skapa vettig politik men där alternativet i svensk politik snart ett år före nästa riksdagsval knappt ens syns vid horisonten. USA har ju trots allt presidentval först i november 2020.

Är det något som är förundrad över att det talas så mycket om politikerförakt, om behovet av nya politiska rörelser?

Kanske ska vi titta på oss själva, vi väljare. Evan Osnos skriver i The New Yorker om den omfattande amerikanska diskussionen om på vilket sätt Donald Trump är tokig och han slutar med att citera en psykolog som säger att det är fel diskussion. Det är inte diagnosen på Trump som borde vara i fokus:

“Psychological name-calling is an impotent avoidance of our responsibility as citizens, and it represents a failure to try to get insight into us, which is much more important.”

Varför väljer vi väljare som vi gör?