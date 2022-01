Det är torsdagen den 16 juni 1904. Sommarvädret i Dublin är givmilt. Under en kort morgonpromenad längtar den 38-årige annonsackvisitören Leopold Bloom åter hem till tekannans ångor och den sängvarma hustrun Molly, som drar sig i sovrummet på Eccles Street nummer 7. Bloom har några ärenden att uträtta under dagen. Det blir lite redaktionsarbete, han ska gå på en begravning, så småningom blir det gorgonzola och bourgogne på puben. Framåt kvällen mer dryck och ett någorlunda sedesamt bordellbesök. Troligen kommer Molly under hans frånvaro att få besök av sin älskare, impressarion Blazes Boylan. Men i detta nu är Bloom på väg hem, där han ska servera sin hustru frukost på sängen. Han brukar göra det. Te med fyra smörgåsar, skeden, sockret och hennes grädde. En alldeles vanlig dag väntar.