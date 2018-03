I slutet av 1960-talet skrev Ursula K Le Guin den roman som blev hennes mest kända, "The left hand of darkness" (1969, Mörkrets vänstra hand, 1975). Den anses dessutom vara hennes främsta verk. Men Le Guin har också skrivit väl så utmärkta noveller av vilka de bästa hittas i "The wind’s twelve quarters" (1975, Röster i vinden, 1983) och "The compass rose" (1982). Titlar som "Vaster than empires and more slow", "The ones who walk away from Omelas", "The author of the accacia seeds ...", "New Atlantis", "Sur" och, osökt, "Winter’s king", en berättelse som publicerades samma år som "Mörkrets vänstra hand", men var skriven ett år innan romanen påbörjades.