En invasion i det tysta

De tunga örlogsfartygen ligger på rad just bortom Utzons Operahus i Sydney Harbour. Australien har utan tvekan behov av en stark flotta för att bevaka sin enorma kustlinje; landet är ju en hel kontinent. Alldeles särskilt med tanke på den strategiska utvecklingen nästgårds i Asien, där ett allt muskulösare Kina gärna brer ut sig på grannländernas bekostnad. Barack Obama såg Australien som så strategiskt centralt att landet gavs en huvudroll i hans ”pivot to Asia”. Under efterträdaren fortsätter det nära amerikanska samarbetet, med bland annat årliga militärövningar.