Trump har nu nominerat Amy Coney Barrett, federal domare och tidigare juridikprofessor vid Notre Dame, till ny domare i The Supreme Court of the United States. Det finns ett stort intresse för detta även i Sverige. Medier rapporterar om att Barrett kan bli en konservativ kraft och bidra till att köra över det kända och i USA omstridda abortfallet Roe vs Wade. Men vad vill hon?

En möjlig väg till förståelse är att ta del av Barretts författarskap.