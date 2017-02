Hamletmaskinen

Det finns många akuta sätt att tolka ”Hamletmaskinen” på, den tyska dramatikern Heiner Müllers postmoderna pjäs från 1977 där han låter Hamlet ifrågasätta sin egen roll, och som först censurerades i det forna DDR. Bara i Stockholm har detta ordpartitur på senare år satts upp både som performance på MDT och med Rolf Skoglund som en passiv nyhetsknarkare i svarta stödstrumpor på Kulturhuset Stadsteatern 2013.

På Turteatern möts vi av en sekteristisk känsla i publikrummet: tända ljus, rökridåer, kistor och en drös dödskallar som ensemblen stundom tuggar på. Som om vi skulle vara med om en andeutdrivning av Der Zeitgeist, tidsandan. Alltmedan såväl Snövit som Astrud Gilberto och popikonen Madonna passerar revy. Över det hela vilar dessutom Heiner Müllers ande, svävande på ett litet moln som ett slags Deus ex machina. Som vore han vår enda frälsare.

Regissören Marie Nikazm Bakken väljer ett dadaistiskt grepp. Här testas spelstilar som på en catwalk för en enda replik satt på repeat. Under hela den nästan två timmar långa första akten prövas frasen ”Jag var Hamlet” på vad som känns som hundra olika sätt. Med olika intonation och spelstil slåss de tre rollerna om vem som faktiskt är Hamlet. Lägg därtill musiken, som även den har hakat upp sig på skivtallriken – från medeltida riddarballader via filmen ”Titanics” smöriga soundtrack till hårdrocksslingor – och hela världen känns som en repris på en tv-kanal som för länge sedan har glömts bort.

Så måste det också vara en utmaning att fylla tre timmar speltid med en uppsättning baserad på ett knappt tio sidor kort manus. För så lite återstår av Müllers Hamletversion i vad som kanske skulle kunna kallas modernismens första riktiga klassikerslakt, ett sätt att dekonstruera pjäsmanus på som idag är mer regel än undantag. Tänk exempelvis regissörer som Anna Pettersson.

Just ”Hamlet” passar också ovanligt bra att göra metateater av, denna pjäs med en redan inbyggd pjäs i pjäsen. Det vill säga, den scen där ett teatersällskap kommer till slottet i Helsingör och där Hamlet smyger in ett par repliker i manus som avslöjar hur hans far har blivit mördad. Så läggs lager på lager av tolkningar till vad som främst kan ses som samhällskritik gentemot en värld där revolutionens tid för länge sedan är förbi.

Trots det når uppsättningen aldrig riktigt fram till publiken, utan tenderar att fastna i ett introspektivt undersökande av scenkonsten. Och det beror inte på de tre skådespelarna som är teaterhögskolestudenter. Tvärtom, jag ser fram emot att få se mer av såväl Anna Ladegaard som Joel Ödmann och Lola Zackow. Det handlar snarare om att Müllers text inte utmanas tillräckligt för att lyfta till sin fulla potential. Så är även Marie Nikazm Bakken fortfarande student, om än med flera uppsättningar bakom sig.

Här finns med andra ord tid för många fler versioner av ”Hamletmaskinen”. Och det behövs. För ur led är väl ändå tiden, mer än någonsin.