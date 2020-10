Det går inte att besöka ett konstmuseum med äldre föremål utan att mötas av den antika världens gestalter i form av skulpturer och målningar. Forna tiders gudar har i dag gjort museer över hela världen till sina nya tempel, och inte minst gäller detta den grekiska fruktbarhets- och kärleksgudinnan Afrodite, eller Venus som hon heter i den romerska mytologin. I bildkonsten är hon troligtvis – efter jungfru Maria, Eva och Maria Magdalena, men mer än exempelvis Batseba eller Susanna – den mest avbildade kvinnogestalten över huvud taget, och eftersom Afrodite/Venus vanligtvis uppträder utan kläder är hon också den mest välbekanta nakna kvinnan i den västerländska kulturen.

Bettany Hughes, som tidigare har skrivit om bland annat den sköna Helena och Sokrates, och gjort tv-dokumentärer om antikens historia (även visade i svensk tv), berättar i sin nya bok, med den något otympliga och bakvända titeln ”Venus & Aphrodite: History of a goddess” (Weidenfeld and Nicolson), om Afrodites roll i religionen och konsten under mer än 4 000 år.