Mogadishu "by the sea" är en vacker syn. En båttur längs kusten med den maritima polisen ger en bild av vita stränder, trevliga hamnkvarter, den kända Lido Beach där ungdomar samlas, fiskare som sorterar fångsten och fartyg som väntar på redden medan andra lossar sin last i hamnen. Ett turkiskt företag investerar i hamnens upprustning.