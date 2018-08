Låt gå för estetisk inspiration. Men när “Mary och häxans blomma", efter Mary Stewarts barnbok "The little broomstick", även lyckas rymma en kvastflygande duo som hämtad från "Kikis expressbud", en svävande ö likt den i "Laputa – slottet i himlen", talande eld från "Spirited away" och steampunk-element från "Det levande slottet" börjar det hela likna ett plagiat.

Inte för att likheterna borde komma som en överraskning. Efter drygt 20 år på Studio Ghibli vore det snarare konstigt om inte Hiromasa Yonebayashi, som med sin debutfilm "Lånaren Arrietty" blev studions yngsta regissör vid 37 års ålder, hade plockat med sig ett par magiska frön från sin gamla arbetsplats. Därför känns också denna första långfilmsproduktion från Studio Ponoc som en åktur i gamla hjulspår – till gamla fans stora glädje.