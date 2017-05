Garcetti Foto: Reed Saxon

Framtidspessimism framstår alltid som mera intressant, spännande, lockande.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

En bok som Johan Norbergs ”Progress” (på svenska ”Framsteg - tio skäl att se fram emot framtiden”, Volante) får förvisso internationell uppmäksamhet - både för att den är välskriven och intressant men nog också för att den avviker i en bokflod av svarta framtidsbilder.

I helgens Financial Times (ft.com) recenseras FT-journalisten Edwrad Luces nya bok ”The Retreat of Western Liberalism” som recensenten beskriver som en bok fylld av dystra bilder av nutid och framtid.

Annons X

Men recensenten påpekar i förbigående att Luce inte förser sina läsare med några lösningar. För Storbritannien föreslår han bättre yrkesutbildning. Hans nästa råd går ut på att liberaler måste lära sig ”patriotismens språk” för att återupprätta nationernas auktoritet. Stärkt patriotism förespråkas.

Med mina ögon är detta mest strunt - även om yrkesutbildning tveklöst är en klok tanke - och med ett svenskt perspektiv är det lätt att vara kritisk mot amerikansk och brittisk ”patriotism” som ju i klartext betyder ekonomisk protektionism. Sådant kan stora ekonomier i någon utsträckning kosta på sig- åtminstone ett tag.

Svensk ekonomi är i hög grad beroende på en öppen internationell ekonomi. De som i svensk debatt ser globaliseringen som ett problem har inte förstått hur vårt lands välstånd produceras.

Hur det på sikt kommer att se ut i Brexit-UK får framtiden utvisa. Bank of England kom nyligen med en analys som pekar på negativa konsekvenser för brittiska reallöner: The impact of Brexit will contribute to a dramatic drop in real-terms pay.

Framtiden kommer att kräva välfungerande ekonomier och en ekonomisk slutenhet kommer med tiden att straffa sig själv - men först drabba små, exportberoende ekonomier som den svenska.

Varken Trump eller Brexit.kämparna har några fungerande framtidsrecept även om vi just nu översköljs med böcker som handlar om dessa politiska utfall som tecken på liberalismens undergång och om bortglömda samhällsgruppers hämnd på eliterna etc.

Ett intressant undantag från all denna dysterhet skriver FTs USA-chef Gillian Tett om i sin krönika i helg-FT. Hon har träffat Eric Garcetti, nyligen omvald som borgmästare i Los Angeles med 81% av väljarstödet.

Han är varken en Donald Trump eller en Bernie Sanders. Han strålar av karismatisk optimism, skriver Tett och jämför honom med Kanadas Justin Trudeau.

Tett konstaterar med uppenbar tillfredsställelse att en politiker som Garcetti kan bli framgångsrik i USA: ”optimistic centrist politicians can triumph in America”.