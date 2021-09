Då var den här: Marvels första film med en asiatisk huvudrollsinnehavare. Representation är viktigt för Marvel och dess ägare Disney, så länge inte representanterna börjar strula utanför vita duken. Som när Scarlett Johansson, senast sedd som Stark Kvinna i ”Black widow”, kände sig så blåst på pengar att hon lämnade in en stämningsansökan.

”Shang-Chi and the legend of the ten rings” är baserad på Steve Engleharts och Jim Starlins kampsportshjälte. Entrén gjordes 1973 och Shang-Chi förärades en egen serie tio år senare. Till filmatiseringen har hjältens tidigare far, den asiatiska stereotypen Fu Manchu, ersatts med en ny skurkpatriark, som med hjälp av tio magiska ringar har verkat i skuggorna i flera hundra år.