En fjärdedel av Pantanal eldhärjat

Under oktober härjade 17 326 bränder i regnskogen Amazonas, ofta kallad "jordens lungor" på grund av sin förmåga att bilda syre, suga upp koldioxid och minska ökningen av växthusgaser i atmosfären. Det är fler än dubbelt så många jämfört med samma månad i fjol. Totalt har satellitkameror registrerat närmare 100 000 eldsvådor i Amazonas under årets första tio månader – fler än under hela 2019.

Även i våtmarksområdet Pantanal, som omfattar uppemot 200 000 kvadratkilometer med stor biologisk mångfald, rasar allt fler bränder. Oktobers närmare 3 000 individuella bränder innebär ett nytt månadsrekord sedan data började samlas in 1998. Under 2020 beräknas 23 procent av området ha eldhärjats.