Det kan verka otippat att Armando Iannucci följer upp den nattsvarta farsen ”The death of Stalin” (2017) med en Dickens-filmatisering. Men efter nästan ett decennium med den amerikanska satirserien ”Veep” längtade han uppenbarligen hem till brittisk berättarkonst. Och Iannuccis intresse för 1800-talsförfattaren är väldokumenterat. ”Jag vill visa att Charles Dickens rollfigurer är lika verkliga och psykologiskt drivna som invånarna i vilket modernt, urbant landskap som helst”, sa han i BBC-dokumentären ”Armando's tale of Charles Dickens” (2012), som han skrev och agerade ciceron i. Inställningen manifesteras med all önskvärd tydlighet i denna lika respektfulla som respektlösa version av ”David Copperfield”, Dickens mest självbiografiska roman.

De drygt 600 sidorna har genom åren ofta blivit tv-serie. Inte så konstigt, persongalleriet är enormt, de karaktärsdanande vedermödorna i den unge Davids liv många. Iannucci och parhästen Simon Blackwell har haft romanen som utgångspunkt men lagt till, dragit ifrån och ändrat efter behov. Liksom i Greta Gerwigs ”Unga kvinnor” (2019) har huvudpersonen tillskrivits biografiska karaktärsdrag från upphovspersonen till den litterära förlagan. Dickens lär ha jobbat dramaturgiskt med sina rollfigurer; testat röster och uttryck medan han skrev, något som den ständigt dokumenterande David Copperfield gör i filmen också. Storytellingen blir en del av historien på ett påtagligt visuellt sätt.