Den brittiska Brexit-folkomröstningen förra året var ett tragiskt exempel på nationellt självskadebeteende.

De som förespråkade landets utträde ur EU hade inget enhetligt svar på vad alternativet till medlemskap skulle vara. Därför kunde väljarna i folkomröstningsfrågan läsa in många olika frågeställningar - t ex utlänningsfientlighet, drömmar om imperiet åter etc - men något svar på frågorna ”hur ska det gå till” eller ”vilka konsekvenser får ett utträde” lämnade Brfexit-anhängarna obesvarade eller besvarade med drömmar alternativt lögner.

Den brittiska toryregeringens splittring är nu föremål för daglig rapportering i medierna. Det spekuleras just nu mest om möjligheten att få förhandlingsprocessen utsträckt en bra bit in i framtiden - en kanske mycket lång övergångstid i väntan på förhandlingsresultatet.

Det kan te sig som ett rimligt tänkesätt, men frågan vilka skador en långt utdragen osäkerhet kommer att medföra måste ställas. Och då är det inte bara skador på Storbritannien och dess medborgare och ekonomi som avses utan även konsekvenserna för EUs 27 medlemsländer.

I The Guardian idag har den tidigare brittiske utrikesministern David Miliband en intressant och tänkvärd artikel.

Den brittiska demokratiska processen i frågan kan inte ses som avslutad i och med folkomröstningen, skriver han, utan parlamentet eller folket måste få ta ställning till förhandlingsresultatet.

Han ställer också en diagnos som även inkluderar det andra anglosaxiska landet med avancerat självskadebeteende:

Britain is suffering its own governability crisis. Leaving the EU was mis-sold as a quick fix. Now it looks like a decade-long process of unscrambling the eggs of national and European legislation. Ministers cannot even agree among themselves the destination, the route map or the vehicles to get us there.

This transatlantic malaise has a common root: politics based on what you are against, not what you are for. Look at the campaigns against the Affordable Care Act (Obamacare) and against the EU. There is a common trope: the politics of grievance.

Politik som bara är grundad på klagomål, dvs vad man är emot, men som saknar positivt alternativ är en transatlantisk sjuka - dock tyvärr inte avgränsad bara till USA och UK. Miliband jämför alltså med den amerikanska debatten om sjukvårdsreformen ACA där det republikanska partiet i 8 år krävt dess avskaffande men aldrig haft ett alternativ. Så är det fortsatt trots att GOP både har kongressmajoriteten och partiets presidentkandidat i Vita huset.

The case against the EU depends on avoiding a discussion of the alternative. It is the equivalent of voting to repeal Obamacare without knowing the replacement. It is a stitch-up. That is one reason it is essential that parliament or the public are given the chance to have a straight vote between EU membership and the negotiated alternative. That is a democratic demand, not just a prudent one.

People say we must respect the referendum. We should. But democracy did not end on 23 June 2016. The referendum will be no excuse if the country is driven off a cliff. MPs are there to exercise judgment. Delegating to Theresa May and David Davis, never mind Boris Johnson and Liam Fox, the settlement of a workable alternative to EU membership is a delusion, not just an abdication.

Det är alltså Milibands slutsats att det är ett demokratiskt krav att parlamentet eller folket får möjlighet att säga ja eller nej till Brexit-förhandlingens resultat.

Det som Miliband, labourpolitikern som nu lämnat politiken och är bosatt i USA, inte säger något om är det egna partiets svaga agerande inför folkomröstningen - och partiets otydliga agerande efter folkomröstningen.

Detta är inte bara en brittisk tragedi, det är en europeisk tragedi.