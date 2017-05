Dags igen? Foto: Corbis

Gideon Rachman, Financial Times utrikespolitiske kommentator, berättar i en FT-krönika om hur han efter ett besök i Berlin på Heathrow Express skrev Theresa Mays tal till det brittiska folket efter att förhandlingarna om Brexit oåterkalleligen brutit samman.

Ledare

Han hade mycket lätt att under den korta tågfärden formulera ett patriotiskt anförande om hur de 27 EU-medlemsländerna velat bestraffa Storbritannien för dess demokratiska beslut att lämna.

Med en retorik som lånat tonfallet från Winston Churchill säger hon att ett land som besegrat Hitler, den tyske kejsaren, Napoleon och den spanska armadan inte räds vare sig Brysselbyråkrater eller Maltas och Slovakiens regeringar.

Rachman: Det var så lätt att skriva detta trots att jag är en ”remoaner” som röstade nej till Brexit och fortsatt hoppas att det aldrig ska ske: ”If I can reach effortlessly for the language of nationalism while stone-cold sober on the Heathrow Express, what could the journalists if the Daily Mail do or the backbenchers of the Tory party?”

Jag anar precis som Rachman en europeisk tragedi - kanske har den redan ägt rum.