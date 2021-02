En dröm klädd i goretex – så blev uteplaggen inne

Det var januari 2020 och herrmodevecka i Paris. Franska modehuset Louis Vuittons visning i Tuilerieträdgården hade just avslutats, varefter artiga applåder steg från alla de journalister och celebriteter som bjudits in till tillställningen. Då klev modehusets chefsdesigner Virgil Abloh in på scenen – och tog över showen.

– Här kommer han i en turkos Arc’teryx-jacka! säger tidningen Cafés modechef Daniel Lindström, som var på plats, strax före coronautbrottet.