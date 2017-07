De fyra böckerna (Si Shu)

Yan Lianke väver in satiren i en mytisk, legendartad och allegorisk ram. Läsaren vaggas in i en lunk, som om man läser en urkund, eller något bortom den realism som den politiska satiren ofta anknyter till för att kunna utöva sin verkan.

Men så tränger något annat fram. Grymheten får påtaglig form, och texten blir mer drabbande än den varit om den satiriska syftningen bestämt dess form eller tilltal. I ”Drömmar om byn Ding”, som gavs ut på svenska för tre år sedan, berättar Yan Lianke om ett bedrägeri med bloddonationer som leder till en aids-epidemi på den kinesiska landsbygden. Det är en fruktansvärd berättelse, som vi hör från andra sidan. Yan Lianke växlar mellan ett direkt återgivande av skeendet och drömmar och visioner, som blir en del av textens verklighetserfarenhet. Romanen återgår på historiska händelser, och det hade varit lätt att skriva en naturalistisk indignationsprosa. Men Yan Lianke bryter genom realismens vaneseende och tvingar oss att se tydligare.

Även romanen ”De fyra böckerna”, som nu kommer på svenska i Anna Gustafsson Chens översättning, anknyter till Kinas moderna historia. Den utspelas under ”Det stora språnget”, den katastrofala jordbruks- och industrialiseringskampanj som ledde till mellan 20 och 40 miljoner människors död under åren 1958–1962. Allt tilldrar sig i ett ”omskolningsläger”, alltså ett fångläger för ideologiskt avvikande, främst akademiker, som ska tvingas in i det korrekta tänkandet.

Romanen består av fragment av flera fiktiva manus, bland annat en text kallad ”Himlens barn” som närmast är en myt om tillblivelse, avfall och försoning, det senare i en perverterad Kristusmyt. Ett annat manus utgörs av en angivares rapporter om medfångarnas förehavanden, inte minst de sexuella. Och en del av romanväven rymmer en ny Sisyfosmyt, som för vidare idén från Camus omtolkning och visar hur Sisyfos lurar gudarna på straffet.

Delar från de skilda manuskripten varvas med varandra och ger sammantaget en bild av propagandan, förtrycket och den svält som bröt ut. Lägret styrs av ett barn – som för att förstärka det allegoriska draget – som utfärdar godtyckliga diktat och delar ut belöningar och förmåner efter eget gottfinnande. För att nå produktionsmålen blåser ”barnet” med benäget bistånd av fångarna upp möjligheterna att öka avkastningen av odlingarna. Och alla deltar energiskt i nedsmältningen av kokkärl och andra metallföremål för stålindustrins behov.

Det är en otäck studie i internaliserat förtryck, hur de förtryckta anammar förtryckets förvridna verklighet. Men romanen rymmer också en hänsynslös studie av angiveriets psykologi, där ”författaren” (inga gestalter har egennamn) troget rapporterar om sina medfångar till ”barnet”, lika mycket av plikt som för belöningar.

Genom mer än halva boken vaggas vi in i en absurdistiskt uppskruvad satir över propagandans och det hållningslösa angiveriets språk. Nedsmältningen av metallföremålen och nedhuggningen av skogen för att producera kol för de hembyggda smältugnarna leder som vi vet till en av 1900-talets stora svältkatastrofer, därtill en som var direkt följd av regimens politik, alltså ett led i ett folkmord.

Den avslutande delen av romanen handlar också om svälten, men den detaljerade framställningen av hur fångarna äter gräs och rötter och värmer varandra med sina kroppar för att till slut äta kött från medfångar som svultit ihjäl fogas in i samma diktion som skildringen av de uppblåsta produktionssiffrorna och den bisarra jakten på belöningar från ”barnet”.

Det ger texten en obönhörlig saklighet, fri från indignation och dramatiska åtbörder. Det gör också att förtrycket och det politiska vanvettet framstår i än tydligare form. ”De fyra böckerna” är en av de stora romanerna om diktaturen, både som öppet förtryck och mentalt tillstånd.