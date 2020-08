När dörren öppnas sitter hon först alldeles stilla på tröskeln. Lyssnande, avvaktande. De första stegen ut i frihet är försiktiga, som om hon ville pröva hur tryggt det är där ute, vilka faror som kan hota. Så, plötsligt, rusar hon rakt in under äppelträdet. Gömmer sig i gräset en stund innan hon kastar sig vidare under rabarberbladen som skyddande paraply.

En sommar i stillhet rymmer de mest oförutsedda händelser. Som att få ansvar för en kattfröken vars ägare var på mer rörlig fot. Första dagarna låg hon mest under en säng, bidade sin tid. Sen blev hon djärvare, utvidgade sitt revir, men bara inom husets fyra väggar. En storstadskatt som är van att leva inomhus har sina begränsade vanor. Jag såg henne spatsera omkring, tänkte att här är proffset på ett liv i karantän. Inte såg hon ut att må dåligt ens de stunderna hon satt och tittade ut, med svansen sakta svepande över golvet.