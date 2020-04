I december 2019 började de dyka upp, notiserna om ett nytt coronavirus. Då brydde sig få, om ens någon.

Idag är hela världen drabbad. Över 1,2 miljoner kända fall utspridda över nästan alla länder och 70 000 döda. Sönderslagna ekonomier, historiska börskollapser och stimulanspaket vars storlek vi aldrig tidigare skådat. Tomma kontorslokaler, virtuella after works och ödelagda stadsgator. Sjukvårdssystem under hård press och demokratier som utan större motstånd börjar spåra sina invånare via mobiltelefonen.