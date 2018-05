"Ni kommer aldrig att kunna förstå". 18-åriga Kaja (spelad av Andrea Berntzen med hjärtskärande närvaro), den uppdiktade huvudpersonen i "Utøya 22 juli", ser rakt in i kameran. I en enda lång tagning skildras snart massakern som inträffade när Anders Behring Breivik steg i land på Utøya iklädd polisuniform och öppnade eld mot deltagare på AUF:s sommarläger.

Några minuter in i filmen, under det lilla lugnet före stormen, spekulerar ungdomarna om bomben som just detonerat i Oslo. Vilka ligger bakom? Visst måste de ha varit muslimer? Kaja har i sin tur blivit ovän med sin lillasyster och när helvetet bryter löst måste hon hitta henne. Tillfälliga grupperingar, desperata mobilsamtal, hätska diskussioner om flyktvägar och snabba steg mot nya gömställen. I bakgrunden ekar skotten. Inga livlinor eller förklaringar serveras, men den självuppoffrande Kaja väljer ofta bort de (till synes) säkraste alternativen för att fortsätta leta.