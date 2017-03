Hans L Zetterberg. Teckning av Sven Rydén. Foto: Stefan Gustavsson

Ledarjournalistik i SvD

Den traditionella rollen för en ledarsida är att kommentera politik. Men ska man kunna göra det på ett begåvat sätt, räcker inte recensioner av dagliga utspel. Politik är en reaktiv sfär, och påverkas i hög grad av vad som sker inom andra delar av samhället. Därför är det också självklart att försöka förstå och skildra de rörelser som sker i andra sfärer.

Man måste utvecklas allsidigt, för att alls kunna utvecklas långt. Sociologen Hans L Zetterberg (1927–2014) ägnade sin forskning åt att undersöka hur samhällets olika sfärer påverkas av varandra. I samhällsdebatten ägnas stor del åt företrädesvis två av dessa sfärer, den politiska och den ekonomiska, men lika viktiga för utvecklingen av individer och samhällen är vetenskapens, religionens, etikens och konstens sfärer. Vad mera är: de är inte över- och underordnade varandra i betydelse.

Politiken har förvisso makt att begränsa de andra sfärernas utrymme genom lagstiftning och beskattning, men en politiker som inte förstår behovet av de andra sfärernas frihet bör bli av med sitt uppdrag. Vi behöver alla dimensioner för att bli hela människor. Winston Churchill lär elegant ha tydliggjort detta för generalerna under andra världskriget som föreslog att man skulle ta pengar från kulturen för att lägga på militären, genom att svara: ”Vad ska vi då försvara?”.

Vi tror att våra läsare har en nyfikenhet att förstå mer, och inte bara få bekräftat det redan kända. Att de är begåvade nog att dra slutsatser själv, ställda inför både information och skilda perspektiv. Därför är våra texter av varierande karaktär. Vissa texter vill undersöka något förutsättningslöst. Andra vill sätta ord på någon tanke som ännu inte formulerats. Somliga vill ge stöd för en känd tanke genom att låta princip och verklighet prövas mot varandra. En annan kategori syftar till att orsaka tankemässigt skoskav.

Men det finns också mycket värdefullt på svd.se som inte får plats i papperstidningen. På svd.se/ledare finns våra gästledarbloggar, och inte sällan snabba kommentarer kring dagsaktuella frågor från ledarredaktionen. Där finns också exklusivt material för våra prenumeranter, bland annat tv-programmet Elvakaffet, ett samtal vid kaffebordet med en utvald gäst i en ton och ett tempo som möjliggör för tankarna att få mer plats. Några av vårens gäster har varit Carl Bildt, författaren Anne Applebaum och entreprenören Dan Olofsson. Dessa program går att logga in och se när som helst.

Idag lämnar Theresa May in britternas formella skilsmässoansökan från EU. För många blev beslutet en chock. Frågan vi inom medierna behöver ställa oss är: varför missade vi att se rörelserna som ledde fram till beslutet – det som skavde? Jag lovar att vi ska göra vad vi kan för att fortsätta bjuda på både grus och olja för tänkandet, i Zetterbergs allsidiga anda. Vid sidan av ledarredaktionens texter, kommer vi fortsätta att bjuda in tillfälliga och återkommande gästande röster. Våra kolumnister kan läsas torsdagar och söndagar, och med debut i morgon hälsas Susanna Popova välkommen tillbaka, nu som kolumnist på ledarsidan.

På lördagar kommer vi att fortsätta göra den ledarintervju som har kunnat läsas sedan årsskiftet, vars urval av intervjupersoner har spänt över många olika samhällssfärer. Men med ytterligare en sida kommer det också att finnas plats för annat läsmässigt lördagsgodis. Och på fredag lanserar vi dessutom en helt ny vinjett, som kommer att tillföra ytterligare bredd i perspektiven... Välkommen till nya SvD!