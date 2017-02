Studentafton på AF Akademiska Föreningen i Lund maj 1968. Jan Myrdal sitter på golvet framför Olof Lagercrantz. Foto: Berne Lundqvist/Sydsvenskan/IBL

David Anderssons nyutkomna bok ”Med skuldkänslan som drivkraft” (Timbro) handlar om den svenska samhällsdebatten från 60-tal till 90-tal. Med andra ord från den tid när vänstern började dominera det offentliga samtalet fram till det tidiga 90-talets diskussion om vänsterns skuld. Andersson vill främst skildra debatten om Israel–Palestina, men för mig är boken spännande läsning av ett annat skäl. Den ger mig en förhistoria till det som hänt innan jag själv kom in i branschen. Är du ny i ett rum förblir du en främling tills du får veta vilka gräl som har utspelats där tidigare. Då faller saker på plats.

En äldre generation präglad av skuld för Förintelsen kolliderade på 60-talet med en ung, ambitiös generation uppfylld av skuld för tredje världens lidande. Känna skuld för alltihop gick förstås inte – här måste man välja sida!

”Vi vita människor är avskyvärda, och vi blir alltmer motbjudande för varje år. Det finns ögonblick då jag äcklas över mig själv och mitt skära skinn så till den grad att jag inte står ut med att vara bland afrikaner eller asiater”, skrev journalisten och författaren Staffan Beckman i boken ”Palestina och Israel” 1969. Från detta och liknande uttalanden går en rät linje till vår tids diskussion om ”ras” och vithet. Det är inte längre svårt att förstå varför sådana idéer har kunnat slå rot så lätt.

En annan bekant från vår tid dyker också upp: ordet ”finkultur”. På 70-talet var det vänsterdebattörer som fnös åt finkulturen, i dag har de fått sällskap av nyliberaler och populister. Den kvalificerade kulturtraditionen är lustigt nog avskydd från alla håll.

Den tidsanda som Andersson vill fånga är ett märkligt fenomen. Stark nog att fylla seglen på de största skepp, och samtidigt hopplöst svår att få grepp om. Exemplifiera tidsandan med ett citat, och folk kommer att anklaga dig för att vilja göra en enskild individ ansvarig för vädret.

Olof Lagercrantz, chefredaktör på DN 1960–75, skrev: ”Vad är det för en underlig framåtlutad och sammanbiten vandring den där mannen mellan femtio och sextio år, som bär mitt namn, företar? Jo, nu minns jag! Det blåste så förbannat. Men vinden syns inte.” Det är en mycket bra bild. Jag erkänner gärna att jag avundas Lagercrantz hans formuleringsförmåga och hans produktivitet, men om citatet ska bli något mer än en lysande formulering förutsätter det att man är övertygad om att Lagercrantz gick mot vinden i stället för med den. Även medvind påverkar kroppshållningen.

”År 1975 reste Palme till Kuba och gjorde ingen hemlighet av sin beundran för diktatorn Fidel Castro”, skriver Andersson i ”Med skuldkänslan som drivkraft”. Kulturdebattens hånfulla kritik mot Sverige och andra demokratier framstår som hyckleri när samma personer tolererade vilka orättvisor som helst i östblocket och tredje världen. Här, tror jag, föds en del av den bitterhet mot det politiska och kulturella etablissemanget som gynnar Sverigedemokraterna. Bitterheten skulle inte vara så djup om den inte hade en lång historia.

Ledande debattörer i den unga generationen höll så hårt i Vietnam och andra favoritleksaker att de tappade omdömet. Vilket inte var så bra, eftersom de verkade i omdömesbranschen. ”Det intellektuella livet blir ett sorts totalitärt reservat”, ansåg Tomas Tranströmer redan 1968. Den som inte använder ”de rätta politiska klichéerna”, skrev han till diktarvännen Robert Bly, betraktas som en fiende: ”den som inte är 100 % för är ’i själva verket’ 100 % emot”.

Är en del av problemet att borgerligheten lämnade walk over?

Titta inte bara på vad som tog plats under den period som Andersson beskriver, titta också på vad som saknas. Är en del av problemet att borgerligheten lämnade walk over? ”Hade borgarna hävdat sitt kulturarv 1968 – bildning, beläsenhet, takt, allt som fanns i den borgerliga etiketten – hade jag försvarat dem. Men ingen högerröst försvarade de hävdvunna kulturvärdena. Det var tyst. Sven Delblanc utsatte borgerligheten för just den kritiken – att de hade svikit sina kulturella ambitioner”, skriver konstkritikern och akademiledamoten Ulf Linde i ”Från kart till fallfrukt”.

En borgerlighet som startar tidskrifter och källarteatrar skulle vara intressantare än en borgerlighet som nöjer sig med att gnälla på att vänstern gör det. Men det gäller att inte tappa det viktigaste ur fokus: syftet med det offentliga samtalet är inte att borgare och vänster ska få exakt lika mycket saft i glasen. I ett offentligt samtal ska det framför allt finnas utrymme för de självständigt tänkande röster som får båda lägren att skämmas över sin inskränkthet. En bra princip för den som driver en kultursida är att det varje dag ska stå någonting som förstör morgonhumöret för alla som bara följer tidsandan, oavsett vart den blåser.

I dag oroar sig vänstern för högerextremismen, högern för islamismen. I sådana här sammanhang förväntas man säga någonting vackert om vikten av att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Jag skulle vilja komma längre. Det är bisarrt att förmågan att se hela skalan av vår tids kriser – ekonomiska orättvisor, flyktingar, patriarkatet i förorterna, miljön, krig – betraktas som någon sorts berömvärd intellektuell prestation, alternativt som en försvagad och otydlig debattposition, när den borde vara en grundförutsättning för det offentliga samtalet. Om man bara kan erkänna de samhällsproblem som passar ens egen ideologi förstår jag inte vad man har att lära sin publik.

Ville de inte väl, de debattörer som Andersson skildrar? Jodå, låt oss i alla fall anta det för husfridens skull. Men när välvilliga människor känner sig stressade och trängda kan de utveckla riktigt obehagliga sidor – liksom när de känner smaken av makt. Det lär vi få se fler gånger.