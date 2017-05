På väg mot Hiroshima

När jag bodde i den amerikanska huvudstaden på 1980-talet kom vi att lära känna Carla och Barbara som drev den lilla bokhandeln Politics & Prose. Dessa båda entreprenörer och entusiaster förvandlade en mycket liten bokhandel till en betydligt större som nu flyttat över gatan. 5015 Connecticut Avenue NW är nu adressen och bokhandeln har kompletterats med ett coffee house som det heter här.

Nästan varje dag presenterar författare här sina nyutkomna böcker och signerar dessa enligt köparnas önskemål.

På lördagseftermiddagen presenterade Garrett M. Graff sin bok ”Raven Rock” som har den talande underrubriken ”The story of the US government’s secret plan to save itself -while he rest of us die”.

Jag satt i publiken och lyssnade allt mer förbluffad över denna på sitt sätt helt otroliga berättelse om hur den amerikanska regeringen efter att Sovjet skaffat sig kärnvapen - dvs efter att USAs kärnvapenmonopol upphört - skapade ett omfattande system med hemliga bergrumsanläggningar och mycket annat för att säkerställa att regeringen skulle finnas kvar även efter en nukleär domedag.

Jag har ännu inte läst ut boken men det var en detalj i Graffs presentation som jag särskilt fängslades av.

När president Richard Nixon skulle avgå i augusti 1974 blev han mot slutet alltmer deprimerad och hans sprikonsumtion ökade rejält.

Den amerikanska presidenten har i sin närhet alltid ”Fotbollen” dvs den portfölj med instruktionerna för hur USA ska starta ett kärnvapenkrig.

Men i augusti 1974 hände något som inte på något sätt är reglerat i lag eller föreskrifter.

Försvarsminister James Schlesinger tog - sannolikt i samråd med utrikesminister Henry Kissinger - beslutet att Fotbollen inte längre skulle följa Nixon.

Försvarsministern var helt enkelt rädd att en deprimerad president - kanske i fyllan - skulle utlösa Armageddon.

Reaktionen hos publiken i bokhandeln var mycket entydig. Alla tänkte på Donald Trump. Han har Fotbollen i sin närhet och det är han ensam som fattar besluten om hur den ska användas.

Men jag funderade i det sammanhanget ändå över en sak. Trump må vara en stolle men han är dock nykterist.

Graffs presentation - och säkert i än högre grad boken - innehåller en fängslande och skrämmande berättelse om vår galna samtid. Och för de som tror att allt var bättre förr är detta rekommenderad läsning.