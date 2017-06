Daniel Day-Lewis, 60, slutar som skådespelare. I natt släppte den trefaldigt Oscarsbelönade skådespelaren ett uttalande om att han lägger av:

”Daniel-Day Lewis kommer inte längre att jobba som skådespelare. Han är oerhört tacksam gentemot alla som samarbetat med honom och den publik han haft under de många åren. Det är är ett privat beslut och varken han eller hans representanter kommer att kommentera det här mer”.

Den brittiska skådespelaren debuterade med Sunday Bloody Sunday 1971, fick sitt internationella genombrott med Ett rum med utsikt 1985 och Oscarsbelönades för There will be blood 2008.

Han har en film kvar: Paul Thomas Anderssons drama Phantom Thread som beräknas ha premiär senare i år.

Nedan följer tre av hans största roller:

1. Min vänstra fot. Dramat om en handikappad arbetarklasspojke som växer upp och blir en hyllad konstnär och författare.

2. There will be blood. En modern klassiker om oljeborraren som blir förmögen och samtidigt förlorar sig till sitt inre mörker.

3. Lincoln. Daniel-Day Lewis senaste film kom 2012 är ett storslaget porträtt på Abraham Lincoln.