Har Sebastian Barry, en vit manlig irländsk författare, rätt att ta plats i denna röst?”

Den som frågar är en recensent i The New York Review of Books. Rösten tillhör indiankvinnan Winona i Barrys roman ”A thousand moons”. Frågan varieras om och om igen i sentida recensioner. Jeanine Cummings anklagas för att i ”American dirt” snylta på mexikanska invandrares erfarenheter och Edna O’Brian förebrås ”kulturell appropriering” när hon i ”Girl” lånar rösten från en av de nigerianska flickor som kidnappades av Boko Haram.