En av landets största vinkällare kan göra rekord på auktion

Inredningen är densamma som i Systembolagets exklusiva vinkällarbutiker. Men annars skiljer sig det mesta. De nya lokalerna för Systembolagets vinauktioner hänger nu ihop med Bukowskis Market och deras lager och kontorsbyggnad i Västberga i södra Stockholm.

I perfekt temperatur och bakom dubbla säkerhetsskydd står hylla efter hylla med några av världens dyraste viner. Det är dessa samlarrariteter som ska säljas den 6-8 mars på årets första av Systembolagets onlineauktioner.

Denna den första auktionen med Bukowskis börjar med ett riktigt fyrverkeri av fantastiska viner. Faktum är att detta är det mest omfattande utrop från en kund som Systembolaget har haft. Det är den klassiska vinkällaren på Villa Pauli i Djursholm som nu går under den digitala klubban. Totalt är det 1 500 buteljer i 340 olika poster som ska få nya ägare där utropspriset är 2,7 miljoner kronor.

Faktum är att detta är det mest omfattande utrop från en kund som Systembolaget har haft.

Sören Nylund, Johan Blanche och Tobias Axelsson arbetar med Systembolagets auktioner och ser fram emot årets första auktion den 6-8 mars. Foto: Mikael Mölstad

Denna den första auktionen med Bukowski börjar med ett riktigt fyrverkeri av fantastiska viner.

Slutpriserna kommer med tanke på de många spektakulära vinerna sannolikt att hamna på närmare fyra miljoner kronor.

– Det är underbar samling med en fantastisk proveniens som vi är mycket stolta över att få sälja, alla vinerna har ju lagrats under perfekta förhållanden i Villa Paulis källare, berättar Sören Nylund, värderingsansvarig på Systembolaget för SvD.

Närmare femhundra buteljer är champagne. Sören Nylund konstaterar att vinet i en unik flaska Bollinger RD från 1964 ser klart ut. Foto: Mikael Mölstad

Av de 340 enskilda utropen är 130 av dem champagne och nästan lika många bordeauxviner. Det finns också en del Rhône, klassiska Toscanaviner och en del spanskt som Vega Sicilia. Bland champagnerna utmärker sig några magnumflaskor – annars är det bara storheter som Salon, Deutz, Dom Pérignon, Bollinger och Comtes de Champagne. Fem flaskor Dom Pérignon från 1990 har utropspris 30 000 kronor – lika mycket ropas sex buteljer Salon från 1985 ut för.

Bland champagnerna utmärker sig några magnumflaskor – annars är det bara storheter som Salon, Deutz, Dom Pérignon, Bollinger och Comtes de Champagne.

Till de mest spektakulära utropen hör en låda från kultvinsproducenten Le Pin i Pomerol med årgång 1993. De tolv flaskorna startar på 96 000 kronor, det vill säga 8 000 kronor per flaska. De stora Premier Cru-slotten är annars livligt företrädda. Två utrop med totalt sju flaskor Mouton Rothschild årgång 1982 börjar på 49 000 kronor. Men det finns också många betydligt billigare flaskor.

Köpare från utlandet har ökat under åren. Men fortfarande hamnar buteljerna till 70-80 procent hos svenska vinvänner. Enligt Sören Nylund minskar inte intresset.

– Vi har faktiskt fler förfrågningar nu än tidigare, vi ser inga tecken på att våra auktioner skulle tappa.

Från måndagen den 27 februari finns vinerna att bjuda på online via Bukowskis webb. Samtidigt finns det möjlighet för den riktigt intresserade att få titta på vinerna på lagret i Västberga under arbetstid. Ytterligare tre auktioner är planerade för året.

Här kan du läsa om Systembolagets nya auktioner.