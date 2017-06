Jordgubbslandet

När jag var fjorton hade jag mitt första sommarjobb. Det varade i tre dagar, inbringade 124 kronor och kraftiga nässelutslag och gick ut på att plocka potatis och vitkål på skånska vischan. ”Kollegorna” i detta rätt tuffa sig-själv-närmast-grannskap utgjordes i huvudsak av polacker som skaffade begärlig västvaluta att leva rullan för hemma bakom järnridån (”För 500 kronor kan du bo på lyxhotell, gå på nattklubb och dricka champagne – i en månad!”) eller rätt och slätt bara leva.

Jag tänker också på en litauisk vän som åren innan millennieskiftet for på norskt bärplockarläger, igen för att leva. Jag började prata om hur vackert och spännande Norge är men fick strax svaret ”Där vi var syntes inte mycket av Norge”.

De där minnena får fullt liv i ”Jordgubbslandet”, vars blekingska vischa av i dag mycket liknar den skånska den gången. En god handfull decennier senare möter jag återigen polackerna, i ett Sverige de ser litet av. Här är killen som tänker dra till Amsterdam för att leva rullan, här är ”kollegorna” som bara vill hem och leva. Här är litauerna, som jobbar för halv lön. Var och en är sig själv närmast.

Här är också en tonåring, Wojtek från Katowice, vars far har mist sitt jobb hemma i gruvan och vars mor tycker svenskarna är bondtölpar. En kort titt på omgivningen ger henne inte direkt fel.

I svenskt filmliv är han en ovanlig personlighet vi bör måna om och ge många stödpengar.

En annan tonåring är Annelie, dotter till storbondtölpen själv, som längtar bort till det Sverige inte heller hon har sett mycket av. Wojtek och Annelie förstår varandra. Och så spirar kärleken. Det är ett lyhört återgivet, socialantropologiskt stycke, inte långt från Roy Anderssons tidigare så lyriskt tecknade unga kärlekshistoria.

Andra nationella anförvanter till ”Jordgubbslandet” heter ”Äta, sova dö”, ”Flickan”, ”Fucking Åmål” och kanske även ”Elvira Madigan” – i alla fall kan Jörgen Perssons daggfriska foto där jämföras med Nadim Carlsens här. Mest är det ändå sin egen film, och Wiktor Ericssons.

Hans namn finns på tv-serier som mycket roliga ”Starke man” och ganska roliga ”Halvvägs till himlen” och det hjärtevarma porträttet ”A life in dirty movies”, om sexfilmaren Joe Sarno och hans livspartner Peggy som lockades att lämna New York för Axelsberg under det frisinnade svenska 60-talet.

Som synes håller Ericsson nyansrik variation i både ämnesval och lynne. I svenskt filmliv är han en ovanlig personlighet vi bör måna om och ge många stödpengar.

Vad mera om ”Jordgubbslandet”? Utsökt skådespeleri, från de fantastiska ungdomarna Nelly Axelsson och Staszek Cywka till erfaret folk som Torkel Petersson och Julia Kijowska, check. En av de absolut mest sevärda svenska biopremiärerna i år, check igen.

Check också, på den svenske grabbhalvan som efter tappert försök inte stod pall för plockandet. Det är Wiktor Ericsson själv, det – som visst klarade en enda dag, när han var sexton. Sillmjölke.