En av Apples första datorer under klubban

Sugen på en 45 år gammal dator som var en av de första som tillverkades av Apple och Steve Jobs? Var då beredd på att lägga upp så mycket som 600 000 dollar, drygt fem miljoner kronor.

Ett auktionshus i Kalifornien låter nu datorn som går under namnet Apple-1 gå under klubban, skriver Los Angeles Times med ett lägstabud på 200 000 dollar. Auktionsobjektet är en av 200 datorer som tillverkades i Steve Jobs hem och en likadan dator såldes 2014 vid en auktion i New York för nästan en miljon dollar. Omkring ett 60-tal ska finnas kvar varav ett 20-tal fortfarande är fullt funktionella.