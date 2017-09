Talibanerna till attack mot tolerant islam

”Jag har besökt Shahbaz Qalandar många gånger. Aattentatet var verkligen en attack mot hjärtat av den sufiska tolkningen av islam”, säger Aneela Azeemi. Foto: Muhammed Furqan

En polisman eskorterar oss in i den pittoreska helgedomen Bari Imam, belägen på de gröna kullarna utanför Pakistans huvudstad Islamabad. Det är söndag och tusentals människor har kommit för att besöka minnesplatsen för stadens skyddshelgon. Sida vid sida skymtar arbetare som njuter av en ledig dag, resandefolk i långt hår och skägg och kvinnor i burka, djupt försjunkna i bön.

Bari Imam är framförallt en viktig plats inom sufismen; en tolerant och mystisk tolkning av islam. Många sufister i Pakistan dyrkar minnesmärken och gravar tillägnade sufiska helgon.

En pojke och hans pappa besöker moskén i Bari Imam för att be. Foto: Muhammed Furqan

För 12 år sedan förlorade omkring 25 besökare sina liv när helgedomen utsattes för ett självmordsattentat. Det var den första i en rad alltmer återkommande attacker mot sufiska helgedomar. Enligt data från Center for Islamic Research Collaboration and Learning har minst 209 personer dödats och 560 skadats i 29 terroristattacker mot minnesmärken för sufiska helgon i Pakistan. Extremisterna, som i Pakistan samlas under namnet Tehreek-e-Taliban (talibanrörelsen), ser helgedomarna som avgudadyrkan och vill utradera sufisternas levnadssätt.

Det var de sufiska helgonen som spred islam i regionen.

– Helgedomarna är själva inkarnationen av den sufiska tolkningen av islam. Men vallfärdandet ogillas och förbjuds av extremisterna. Eftersom de bara tror på att eliminera den andre genom våld är nya attacker att vänta – om deras agerande och hatretorik inte får större konsekvenser vill säga, förutspår Kamran Ahmad som doktorerat i religion och skrivit en bok om religiös tolerans i Pakistan och Indien.

Polis utanför helgedomen Bari Imam. Foto: Muhammed Furqan

Den senaste attacken i februari i år var den dödligaste – mer än 80 personer miste livet vid ett självmordsattentat i den 800 år gamla Shahbaz Qalandar-helgedomen i södra Pakistan. Dit vallfärdar inte bara muslimer utan även kristna, sikher och hinduer. Varje natt dansar människor framför helgedomen till ljudet av stora trummor.

– Jag har besökt Shahbaz Qalandar många gånger. Det är det mest kända helgonet och attentatet var verkligen en attack mot hjärtat av den sufiska tolkningen av islam, förklarar Aneela Azeemi som är sufist och driver organisationen Sufi Awakening i Islamabad.

Sufismen har utvecklats i regionen under tusen år och helgedomarna innefattar allt från enrumsgravar i små byar till gigantiska byggnader i närheten av de stora städerna.

– Sufismen är en del av vårt kulturella och religiösa arv. Det var de sufiska helgonen som spred islam i regionen. Men extremisterna har hjärntvättats i madrasor (koranskolor) och ser sin egen trångsynta version av islam som den enda rätta, säger Aneela Azeemi.

Aneela Azeemi lägger rosenblad på en grav inuti helgedomen. Foto: Muhammed Furqan

Hon besöker Bari Imam-helgedomen åtminstone en gång i månaden för att lägga blommor vid graven, tända ljus och meditera.

Madrasorna – de islamistiska koranskolorna – började dyka upp under 80-talet och finns idag i nästan varje större stad i Pakistan. De finansieras i huvudsak av oljepengar från Saudiarabien. Många fattiga människor skickar sina barn till madrasorna eftersom de erbjuder gratis mat och husrum. Eleverna rekryteras sedan ofta av extremistgrupper och en del av dem blir självmordsbombare.

Terroristattacken vid Bari Imam ägde rum under en minneshögtid över helgonets död som tidigare samlade en halv miljon besökare varje år. Men sedan attentatet har det beslutats att upphöra med firandet.

– Jag var där vid attacken – det var packat med folk och många dog och skadades. Det var så fruktansvärt att vi bestämde att inte riskera att det hände igen, säger Hafeez Abbasi, som arbetar för den myndighet som har hand om landets helgedomar.

Bari Imam har efter attacken renoverats och försetts med taggtråd längs de höga murarna och metalldetektorer invändigt.

Vid helgedomen serveras det gratis mat dygnet runt och köerna är ofta långa. Foto: Muhammed Furqan

Mohd Siddiqui som bor i en by i bergen utanför Islamabad besöker Bari Imam varje månad sedan 40 år. Inte sällan tillbringar han natten i byggnaden som alltid är öppen. Där får han gratis mat - varje dag lagas ris åt tusentals människor. Mohd Siddiqui tycker det är synd att helgonets dödsdag inte längre högtidlighålls.

– Det brukade vara en så härlig händelse med sånger, dans och ljus. Men oavsett vad så hittar jag frid här.

Det finns i vår musik, vårt språk, vår poesi, i våra familjevärderingar och i själva religionen.

Till helgedomen Shahbaz Qalandar som utsattes för den senaste attacken strömmade människor dagen efter attentatet för att dansa och visa att de inte tänkte böja sig för terrorn. Idag tycks antalet besökare ha fördubblats. Men det folkliga motståndet till trots menar Kamran Ahmad att den extremistiska trenden i Pakistan är farligare än på andra platser eftersom den riskerar att destabilisera hela landet. Armén har bekämpat talibanerna i deras fästen på gränsen mot Afghanistan men istället har de spridit sig över landet. Politikerna visar enligt Ahmad inte tillräcklig handlingskraft.

Besökare utanför templet. Foto: Muhammed Furqan

– Det är förståeligt, vi har ett demokratiskt system och det är uppenbart att många människor börjar köpa den extremistiska version av islam de bombarderas med i texter, såväl digitalt som i sociala medier.

Aneela Azeemi menar däremot att sufisk islam är en viktig motstrategi mot den växande extremismen i Pakistan.

– Sufismen är djupt rotad inom oss. Det finns i vår musik, vårt språk, vår poesi, i våra familjevärderingar och i själva religionen. Det är vad vi känner till och därför tror jag att sufismen kommer att vinna i det långa loppet.

Text: Rina Saeed Khan