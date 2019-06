En artist av världsdominans-kaliber

Trots att Miley Cyrus är ung har hon hunnit byta skepnad flera gånger. När hon bröt sig loss från den präktiga Hannah Montana, var de flesta överens om att det var en historisk transformering. ”Hannah Montana” var en snäll Disney-serie om en ung tjej som levde ett slags dubbelliv som vanlig skolflicka på dagarna och popstjärna på kvällarna. Albumet ”Bangerz” kom 2013 och presenterade en helt annan artist. Under ett framträdande på VMA tillsammans med Robin Thicke introducerade Miley termen ”twerking” för den stora, vita publiken. Inte enbart för att det blev startskottet till den stora debatten – och för många ögonöppnaren – om kulturell appropriering, men även för hennes chockerande avklädda attityd.

Åren och låtarna som följde lyckades Miley radera bilden av henne som hellylle-amerikan, i den ena showen mer urflippad än den andra. Det var naken-gungning på släggor, ridande på enorma flygande varmkorvar och scenkläder helt täckta i cannabis-blad. På albumet ”Bangerz” ritade hon om sitt sound tillsammans med Mike Will Made It, Pharrell Williams och will.i.am och skrev in sig i pophistorien med en av de mest lyckade fusionerna av hiphop och popmusik.