Bill Galston skriver i sin Wall Street Journal-krönika idag om ett samtal med Chatham House-chefen Robin Niblett.

Brittisk politik har aldrig varit så kaotisk som idag. De båda stora partierna håller på att slitas sönder inifrån.

Britterna börjar inse att pro-Brexit-kampanjens löften inte är värda särskilt mycket. ”Som med alla baksmällor är det inget kul.” As with all hangovers, it is not much fun.

Men Niblett menar att allt tal om ”mjuk Brexit” är ogrundat. Det finns bara ett Brexit och då står UK utanför den inre marknaden och tullunionen.

Sannolikheten för en andra folkomröstning är liten men den ökar.

Just den frågan skrev Gideon Rachman i Financial Times en intressant krönika om nyligen. Det finns ett demokratiskt argument för att stoppa Brexit.

Så här resonerar han: De 52% som avgjorde till förmån för Brexit bestod i själva verket av två minoriteter som röstade för två oförenliga idéer. Den större av dessa minoriteter ansåg att kontroll över invandringen var viktigare än tillgång till den inre marknaden. Men en inte ringa del av de som röstade för Brexit ansåg att ekonomin var viktigare än gränskontrollerna. Dessa båda minoriteter blev en majoritet därför att Leave-kampanjen framgångsrikt övertygade tillräckligt många väljare att det inte fanns något val som behövde göras (there was no choice to be made).

Rachman menar att majoriteten för Brexit har försvunnit eller kommer att försvinna eftersom en väljarmajoritet inte är villig att betala ett personligt ekonomiskt pris för Brexit.

Brexit-rörelsens hårda kärna menar nu att en andra folkomröstning när alternativen står klara vore odemokratiskt. Rachman jämför det resonemanget med diktatorer som hävdat ”one man, one vote, one time”. Men i alla demokratier har vi återkommande val.

En folkomröstning 1975 (ja till EU) har nu följts av en andra 2016 (nej till EU) men det finns ingen anledning att av demokratiska skäl utesluta ytterligare en folkomröstning.

Det inbördeskrig som nu pågår i Theresa Mays regering och som Chatham House-chefen berättade för Bill Galston om är ett skäl för en ny folkomröstning.

Rachman: At a certain stage, the British people might reach the obvious conclusion that the Brexiters have had their chance - and failed. Then it will be time to take back control.

Dessa två artiklar kan kompletteras med en artikel som den tidigare Economist-chefredaktören Bill Emmott skrev nyligen efter ett besök i Japan.

Den fråga hans japanska kontakter ställde var denna: Why has Britain gone mad?

Varför vill britterna försvaga sitt land och göra det mera sårbart?

Den refräng han hörde var denna: Vi har alltid ansett att britterna är goda diplomater och fulla av sunt förnuft. Nu förefaller ni inkompetenta, kaotiska och ofta helt osammanhängande.

Pleae tell us that you are going to come back to your senses soon.

My answer was consistent too. ”I really wish I could.”