EMU:s tillväxt på högsta nivån på ett decennium

Det är fortsatt uppsving i eurozonen, visar nya preliminära siffror från Eurostat.

Under fjärde kvartalet växte ekonomin i området med 0,6 procent,

Det innebär att BNP-tillväxten för helåret 2017 landade på 2,5 procent, den högsta nivån på tio år, strax före finanskrisen. Det var en klart bättre tillväxt än förväntningarna ställda hos såväl Bloomberg som på centralbanken ECB.

– Tillväxten har växlat upp betydligt under hela 2017. Med reservation för reviderade siffror verkar det som att eurozonens ekonomiska aktivitet fortsätter att gå på högvarv, säger chefsekonomen Bert Colijn på nederländska finans- och försäkringsbolaget ING till CNBC.

Mest imponerande var kanske Frankrikes tillväxt, eurozonens näst största ekonomi, där BNP växte med 1,9 procent under 2017, den högsta nivån sedan 2011.

Landet präglas också av mer optimism i näringslivet i spåren av att president Emmanuel Macron har lyckats driva igenom företagsvänliga skattelättnader och reformer på arbetsmarknaden, förklarar Frederik Ducrozet, ekonom på kapitalförvaltaren, Pictet Wealth Management till Financial Times.

Även Spanien visade styrka med en tillväxt på 3,1 procent under fjärde kvartalet 2017, jämfört med samma period i fjol.

Styrkebeskeden till trots var inflationssiffran alltjämt låg, på 1,3 procent i januari, långt ifrån ECB:s mål på 2 procent och därmed långt ifrån ett slut på den ultralätta penningpolitiken.

– Vi har fortfarande inte fullbordat vårt uppdrag. Inflationsutvecklingen är fortsatt dämpad och fortfarande en bit från kriterierna. Det behövs fortfarande en stor grad penningpolitiska stimulanser, säger ECB:s chefsekonom Peter Praet, enligt Reuters.

Euro zone economy enjoys its best year in a decade