Rapparen Silvana Imam uppträder på 2015 års festival. Arkivbild. Foto: Pi Frisk/SvD/TT

Emmabodafestivalen lägger ned, skriver sajten Festivalrykten. Årets festival äger rum den 24–29 juli och blir den 30:e i ordningen. Sedan är det slut, enligt arrangören Håkan Karlsson.

– It’s better to burn out than fade away, säger han till Festivalrykten.

Några sjunkande besökssiffror är det dock inte fråga om, enligt Håkan Karlsson, som startade festivalen för 30 år sedan tillsammans med sin bror Magnus.

– De ser bra ut och ligger i samma nivåer som tidigare år, och det har inget att göra med att det blir en sista festival, säger han.

Sedan starten har Emmaboda varit en samlingsplats för svensk indiepop men har under senare år orienterat sig mer åt elektronisk musik och hiphop.

Håkan Karlsson har lovat att lägga ned tidigare, bland annat för tio år sedan inför festivalens 20-årsjubileum.