Brittiska skådespelaren Emma Thompson kan från och med nu tituleras dame, hon har nämligen adlats av det brittiska kungahuset. Hon mottog sin MBE ("Most excellent order of the british empire") samtidigt som skådespelaren Sarah Gordy, som blev den första personen med Downs syndrom att tilldelas utmärkelsen. Det var prins William som delade ut hedersutmärkelsen till de två skådespelarna.