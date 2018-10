Ålder: 29.

Född: Scottsdale, Arizona.

Bor: Los Angeles.

Karriär: Debuterade i tv-serien In Search of the New Partridge Family 2004, och slog igenom i filmen Supersugen 2007. Vann en Oscar för sin insats i La La Land 2016.

Aktuell: Med Netflix-serien Maniac.