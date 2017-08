Emma Knyckare ”Jag hade brinnande panikångest”

Emma Knyckare går på en kvart senare. Hon skämtar om småbarnslivet, sin kropp och undertecknads olämpliga skor (kilklackar, till mitt försvar). Skämtet om folkpattevården, en statlig inrättning för småbarnsmödrar, gör succé. Mainstreamstrategin fungerar, publiken gillar henne.

Hon ger ett slags Amy Schumerskt intryck: utstrålar underdog och ”queen of fucking everything” på samma gång.

Tre timmar före giget öppnar hon en flaska rödvin på hotellrummet. Hon dricker ett halvt glas och poserar med flaskan (och snusdosorna) i sängen.

Den avslappnade attityden beror inte på brist på nerver, den är ett sätt att hantera dem.

– Jag vet att jag hanterar det bäst genom att inte gå runt och ha ångest utan i stället göra härliga saker, prata med dig eller hänga och ha det gött och skrattigt för att bli go liksom.

– Jag har haft det svinkämpigt på den här turnén, det kanske man inte ska säga egentligen. Jag kör på småklubbar i Göteborg och är den minst kända på den här turnén, men nu känner jag att jag har ett material som jag tycker om och som funkar. Så nu känner jag mig rätt avslappnad.

Knyckare på sitt hotellrum på Marstrand ett par timmar före föreställningen på Societetshuset ”Såsen”. Nu syns snusstocken i bild. Foto: Anders Ahlgren

Känner du dig mer och mindre rolig i perioder?

– Absolut, verkligen. Jag tycker att stand up är det svåraste som finns och därför blir jag en sådan jävel, jag blir helt nitisk i att jag vill kunna bemästra det för att jag tycker det är så svårt. Nu jävlar ska jag fan bli bäst på det här! Andra dagar vill jag sluta, jag måste byta yrke.

Första gången hon insåg att hon var rolig var hon åtta år och på besök hos grannarna i halländska Rolfstorp. Hennes komiska ådra uppgraderade henne till vuxenbordet.

– Jag minns att jag sade något som fick de vuxna att skratta och tänkte ”fan vad mäktigt”. Det var också min första upplevelse av att bli tagen på allvar som barn. Humorn är ett sätt att få makt, att få vara med och bli inkluderad. Det är ganska coolt. Att få höra ”kan inte du säga något roligt?”. Som barn blir man ofta undanskuffad annars, man ska låta så lite som möjligt och helst sitta vid ett annat bord.

Hon började fila på sin repertoar och skriva sketcher som hon i strategiskt syfte lät klasskamraterna uppföra. Mest för att lärarna, vars personlighetsdrag inte undgick manusförfattaren, inte skulle straffa henne.

– Jag tror att jag redan då försökte göra satir, men det blev mer taskiga kränk mot vår klassföreståndare.

Foto: Anders Ahlgren

Det kom snart till lärarnas kännedom vem som var the mastermind behind. Vägen till radion gick via klassrummet och lokala scener. P3 upptäckte henne på Arvikafestivalen 2009 där hon uppträdde med komikklubben ”Oslipat”. Efter åtta år som hyllad satiriker och programledare i radio står Emma Knyckare på sin bredaste arena hittills. Samtidigt brottas hon med tankarna på vilken typ av komiker hon vill vara.

– Just nu är jag i ett mellanläge mellan att hata och älska stand up. Att åka runt och dra underbältet-skämt och skoja om min familj, är det det jag vill göra? Det finns så många andra som är bättre på det. Men när jag stått på scen i kväll kommer jag att känna ”det här ska jag göra”. Det är som ett kaos i huvudet hela tiden. Jag hade en kris när jag fick min dotter Maggan. Den krisen jag börjar komma in i lite grand igen hade jag på riktigt för ett par år sedan.

För två år sedan slog rampfebern till. Vid två tillfällen tvingade den henne att kliva av scenen.

– Jag åkte på turné när Maggan bara var två veckor och drabbades av en fruktansvärd scenskräck som satt i länge och som jag fått gå i terapi för. Det är så konstigt att man kan stå på scen och ha sådan brinnande panikångest och samtidigt göra ett bra gig. Det är helt sinnessjukt. I den vevan kom jag på att jag behöver vara mycket själv, jag är inte så jävla härlig alltid. Det blev en identitetskris för jag hade trott att jag skulle kunna hålla på som vanligt tills det kom ifatt mig att ”shit, jag har ju fått barn och jag är mamma nu och hela mitt liv är förändrat”. Jag låg liksom på BB men i huvudet var jag ute på turné. Sedan fick jag också en familj på fem, och jag hade bott i en etta i Malmö själv innan. Vi blev fem stycken inom loppet av en månad. Det var kaos typ. Då kom jag på att jag är ganska introvert.