Efter en folkölslunch hämtar jag min dotter Maggan på förskolan och fnissar åt att alla avdelningar är döpta efter synonymer till klitoris. Hennes heter ”Kronjuvelen”. Efter att ha packat ner allt fult dagispynt som knåpats ihop under veckan går vi och köper fisk. Ingen av oss gillar fisk speciellt mycket så vi står mest och äcklar oss över disken. Vi går vidare till ost- och charkaffären och provsmakar allt fast jag är vegetarian. När min killgubbe kommer hem lagar han mat och bjuder på vitt vin som är snäppet godare än djävulsdrycken rosévin, men som på ett sofistikerat sätt ändå tillhör fisksoppan. Tonåringarna i hushållet börjar rulla in och gör gutturala ljud i hallen. Jag frågar alla i familjen hur dagen varit men glömmer att lyssna på svaren eftersom jag är upptagen med att kolla vad Britney Spears gjort under dagen på Instagram och att kommentera hennes bilder med ”Have a nice weekend”. Maggan slår på min arm och är sur över att hon inte får spela på min lur.

På kvällen försvinner tonåringarna ut. Jag och min killgubbe ser varandra djupt in i ögonen och bestämmer oss för att den andre nog inte heller är så himla liggsugen. Istället blir det samkväm i varsin soffa. Han kollar på naturfilm med David Attenborough medan jag scrollar på Flashback. Jag är jättesugen att öppna tråden om Flashback forever, men har inte druckit tillräckligt mycket vin för att vara så pass självdestruktiv. Istället skickar jag memes till killgubben som kluckar gott i soffan bredvid. Till slut somnar jag i soffan och glömmer ta ut snusen. Det gör inget att jag dreglar för vi har precis bytt Ikea-klädseln från vit till beige.