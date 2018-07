I ”Lose yourself” förlorar sig 57 520 personer i en perfektion av frustration, sorg och hopp. Då är upplevelsen värd 17 års väntan, eller ett helt liv som för många i publiken. Avslutningen av Eminems ”Revival tour” har allt. Han har just slagit Bruce Springsteens publikrekord, Bossen för den generation som växt upp med beats på gatan istället för elgitarrer i källare. Eminems nionde album, ”Revival” är till och med paketerat i den amerikanska flaggan, precis som New Jersey-snubbens ”Born in the USA”. Kanske inte den mest unika idén, men blinkningen blir ändå en symbolisk stafettpinne. Han är de utsattas, de orättvist behandlade, de marginaliserade och de frustrerades röst.

En makalös poet och mungymnast.