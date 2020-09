EM-kvalet startar om – här är läget just nu

Det blev en märklig Algarve Cup 4–11 mars i år. Redan före turneringen stoppades Juventusbacken Linda Sembrant, halvvägs till Portugal, av den svenska landslagsledningen på grund av oron för coronavirusets spridning i norra Italien.

Nästa åtgärd blev att inga spelare fick skaka hand under turneringen, och i takt med att viruset spreds allt snabbare kom fler restriktioner. De avslutande matcherna, bland annat Sverige–Portugal, spelades utan publik och finalen mellan Tyskland och Italien ställdes in helt då det italienska laget riskerade att annars inte släppas in i hemlandet, som införde allt hårdare inreseregler.